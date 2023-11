अंकिता-विक्की संग लड़ाई में Aishwarya ने दिया पति Neil Bhatt को धक्का, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- थोड़ी तो इज्जत कर ले

डीएनए हिंदी: कलर्स टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस(Bigg boss 17) अपने धमाकेदार अंदाज में 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. शो शुरू होने के बाद से टीवी की दो जानी मानी जोड़ियां, जिसमें अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande)-विक्की जैन ( Vicky Jain) और ऐश्वर्या शर्मा(Aishwarya Sharma)-नील भट्ट(Neil Bhatt) शामिल हैं. इनके बीच लगातार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में ऐश्वर्या शर्मा अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन से लड़ते हुए नजर आई हैं. इस बीच ऐश्वर्या अपने पति यानी की एक्टर नील भट्ट के साथ बदसलूकी करती हैं, जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या शर्मा का बिग बॉस के हाल ही के शो की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है. इस क्लिप में दिखाया जा रहा है कि ऐश्वर्या विक्की जैन और अंकिता लोखंडे से लड़ रही हैं. इस दौरान ऐश्वर्या काफी ज्यादा गुस्से में हैं और विक्की जैन की किसी बात पर लगातार उन्हें गुस्से में जवाब देती हुई नजर आ रही हैं. जिसके बाद वहीं पास में खड़े नील भट्ट उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं. हालांकि एक्ट्रेस दो तीन बार उनका हाथ हटाती हैं और तीसरी बार में उन्हें धक्का देती हैं और कहती हैं कि मुझे मत छुओ जब मैं लड़ रही हूं. इस दौरान ऐश्वर्या गुस्से से नील पर चिल्लाती हैं उसके बाद नील अपनी पत्नी से शांत होने को कहते हैं.

ऐश्वर्या ने कहा अंकिता को चुड़ैल

वहीं, उसके बाद नॉमिनेशन टास्क के दौरान इस जोड़े की विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के साथ जबरदस्त झड़प हो जाती है. उसके बाद ऐश्वर्या फिर अपना आपा खो बैठती हैं और इस दौरान उन्होंने अंकिता को चुड़ैल कह डाला. वहीं, नील भट्ट के साथ गलत बर्ताव के वीडियो के वायरल होने के बाद लोग ऐश्वर्या की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये तरीका सही नहीं है.

लोगों ने किया ऐश्वर्या को ट्रोल

एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा-मैं सोचता था ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट असल में दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. बेहद घटिया लोग हैं. एक महिला को लेकर पुरुष के आरोप और एक महिला दूसरी महिला को चुड़ैल कहती है. आपस की लड़ाई हो या किसी और से दोनों असल में चुडैल लगते हैं.

