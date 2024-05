बॉलीवुड

Payal Kapadia ने रचा इतिहास, 77वें Cannes 2024 में All We Imagine As Light को मिला सम्मान

फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया (Payal Kapadia) की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट (All We Imagine as Light) ने 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2024) में ग्रांड पिक्स पुरस्कार (Grand Prix Award) अपने नाम किया है.