Bigg Boss 17 का हिस्सा बनने पर Arbaaz Khan-Sohail Khan हो गए ट्रोल, लोग बोले- सलमान खान रोजगार योजना

डीएनए हिंदी: सलमान खान(Salman Khan) बीते 14 साल से बिग बॉस(Bigg Boss 17) शो का हिस्सा है और सीजन 17 में उनके साथ उनके भाई अरबाज खान(Arbaaz Khan) और सोहेल खान(Sohail Khan) भी होंगे. तीनों खान ब्रदर्स एक साथ शो को होस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वीकेंड में तीनों खान एक साथ नजर जरूर आएंगे. दरअसल, अगले वीकेंड से सलमान खान बिग बॉस को शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड का होस्ट करेंगे. वहीं, सोहेल और अरबाज खान संडे के दिन रोस्ट एपिसोड होस्ट करेंगे. जिसका हाल ही में एक वीडियो सामने आया है.

दरअसल, बिग बॉस 16 में संडे रोस्ट एपिसोड को शेखर सुमन होस्ट किया करते थे. बिग बॉस 17 में रोस्ट स्पेशल को खान ब्रदर्स होस्ट करेंगे. सलमान खान ने सोहेल और अरबाज खान को अलग अंदाज में घर में पेश किया है और दोनों ही भाई बिग बॉस 17 में शामिल होने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

ये भी पढ़ें- Bigg Boss 17 का पहला एविक्शन बना ये कंटेस्टेंट, जनता ने नहीं घरवालों ने सुनाया फैसला

बिग बॉस 17 में हुई अरबाज -सोहेल की एंट्री

संडे होस्ट की अनाउंसमेंट में अरबाज-सोहेल का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जिसमें अरबाज खान और सोहेल दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं. इस बीच अरबाज सोहेल से कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर हम इसे साइन करेंगे तो बाहर का कोई शो नहीं कर सकते हैं. इस पर सोहेल कहते हैं कि हां हमने बहुत शो किए हैं बाहर के चैनल के लिए. इस पर सोहेल आगे कहते हैं कि साइन तो कर देंगे लेकिन हम कर क्या रहे हैं. वहीं अरबाज बोलते हैं कि अरे हम बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं. तभी सलमान खान एंट्री लेते हैं. इसपर सलमान बताते हैं कि शुक्रवार और शनिवार को वो होस्ट करेंगे और संडे को अरबाज-सोहेल रोस्ट करेंगे. इसके बाद तीनों भाई बाइक पर सवार होकर बिग बॉस में धांसू अंदाज में एंट्री लेते हैं.

Promo #BiggBoss17#ArbazKhan and #SohalKhan to host the show every sunday pic.twitter.com/sqt5LsbYEd