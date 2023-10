क्या 1000 रुपये के नोट फिर से मार्केट में आयेंगे, यहां जानिए सबकुछ

डीएनए हिंदी: तमाम अटकलों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1000 रुपये के नोट की वापसी को लेकर चल रही अफवाहों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है. 30 सितंबर तक 2000 रुपये के 87 फीसदी नोट वापस आ चुके हैं, जबकि 10 हजार करोड़ रुपये अभी भी चलन में हैं.

सोशल मीडिया अटकलों का जवाब देते हुए आरबीआई ने कहा कि 1000 रुपये के नोट को दोबारा शुरू करने की कोई योजना नहीं है. एएनआई के एक ट्वीट में, आरबीआई ने चिंताओं को दूर करते हुए और 1000 रुपये के नए नोट को दुबारा प्रचलन में नहीं लाने को लेकर पुष्टि की है.

RBI is not in consideration of the re-introduction of Rs 1000 note: Sources