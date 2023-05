Go First के पायलटों का लग गया जैकपॉट, 1 लाख रुपये तक बढ़ गई मंथली सैलरी

Go First Airline

डीएनए हिंदी: भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रही गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) को अपने पायलटों के साथ छोड़ने का डर सता रहा है. ऐसे में पायलटों को रोकने के लिए गो फर्स्ट ने उनकी सैलरी में तगड़ा जंप दिया है. एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने पायलटों को हर महीने 1,00,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर्स को 50,000 रुपये ज्यादा वेतन देने का ऑफर दिया है. कंपडी ने दो मई को इनसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था और उसके बाद से वह अपने ऑपरेशन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है. Go First ने इसे रिटेंशन अलाउंस नाम दिया है जो कि एक जून से लागू होगा.

Go First ने अपने पायलटों को छोड़कर जाने से बचाने के लिए यह खास ऑफर उन पायलटों को भी दिया है जो कि कंपनी छोड़ चुके हैं लेकिन वापस आना चाहते हैं. उन्हें 15 जून तक अपना इस्तीफा वापस लेने की मोहलत दी गई है. ऐसे में इस्तीफा वापस लेने पर उनकी सैलरी में 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें- Delhi-Noida Border: दिल्ली नोएडा का सफर कर सकता है आपको तंग, डेढ़ महीने तक ये लेन रहेगा बंद

कर्मचारियों को ज्यादा पैसे देंगी कंपनी

एयरलाइन का कहना है कि वह लंबे समय से कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के लिए जल्दी ही लॉन्गेटिविटी बोनस की व्यवस्था लाएगी. जानकारी के मुताबिक एयरलाइन के पायलट को अभी हर महीने 5,30,000 लाख रुपये की सैलरी मिलती है, जबकि स्पाइसजेट के पायलटों का महीने का वेतन 7,50,000 रुपये है. स्पाइसजेट ने हाल के महीनों में अपने पायलटों की सैलरी दोगुनी की है.

यह भी पढ़ें- LIC Policy: एलआईसी के इस योजना में मंथली 833 रुपये करें निवेश, मिलेगा 1 करोड़ का फंड

आर्थिक चुनौती का सामना कर रही है कंपनी

इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट को 30 दिन के भीतर रिवाइवल प्लान सौंपने को कहा था. साथ ही कंपनी को यह जानकारी भी देने को कहा गया था कि उसके पास कितने पायलट हैं. ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना कर रही कंपनी के पायलट यदि उसका साथ छोड़ देते हैं तो कंपनी की मुश्किलें आ सकती है जिसके चलते Go First ने अचानक अपने पायलटों की सैलरी में बंपर इजाफा किया है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.