Sword Attack: लंदन ट्यूब स्टेशन के पास तलवार से हमला, 2 पुलिस अफसरों समेत पांच लोग घायल

ब्रिटेन में पूर्वी लंदन ट्यूब स्टेशन के पास मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक शख्स ने तलवार से हमला कर दिया. इस हमले में दो पुलिस अधिकारियों समेत पांच लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस ने हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं था. एक सिरफिरे हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दो पुलिसकर्मियों समेत पांच लोगों को तलवार घोंप दी. आरोपी ने ये हमला क्यों किया इसके बारे में जांच की जा रही है.

हमले के बाद खौफ में लोग

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप सहायक आयुक्त एडे एडेलेकन ने कहा, ‘यह एक भयानक घटना थी. मुझे पता चला है कि इसके बाद से लोग सदमे और चिंता से जूझ रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि हमलावर कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही इसके बारे में खुलासा करेंगे.

ये भी पढ़ें- 'उनकी आंख की रोशनी जा सकती थी', राघव चड्ढा कहां हैं, सौरभ भारद्वाज ने दिया अपडेट

पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं पूर्वी लंदन के हैनॉल्ट में मौजूद हैं, जहां थुरलो गार्डन क्षेत्र में एक घर में एक वाहन के घुसने की घटना पर उन्हें स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे से ठीक पहले बुलाया गया था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को लंदन के हैनॉल्ट इलाके में घरों के पास तलवार के साथ घूमते हुए दिखाया गया.

#Breaking

Several injuries were reported in a stabbing in London#London #UK

A critical incident has been declared with multiple people injured when a car rammed into a house in east London. Several people have been stabbed in Hainault, Redbridge after the car crashed into a… pic.twitter.com/OgjanbOLsR