Identify Fake Hing: सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली हींग? असली है या नहीं ऐसे लगाएं पता

Identify Fake Hing Or Asafoetida: बाजार में नकली हींग खूब बिक रही है, ऐसे में हम आपको बता रहे हैं असली और नकली हींग को पहचानने का सही तरीका

डीएनए हिंदी: How to Check Original Hing- हींग की थोड़ी सी मात्रा खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. खाने में हींग (Hing) का तड़का लगाने पर किसी भी खाने का सुगंध और स्वाद बढ़ जाता है. लेकिन ऐसा तब होता है जब हींग असली हो. आजकल बाजार में नकली हींग (Fake Hing) धड़ल्ले से बिक रहा है. जिसे लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे खाने का सुगंध और स्वाद नहीं बढ़ता बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां बढ़ती हैं (Health Tips). इसलिए बाजार में मिलने वाले नकली हींग की पहचान करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप नकली और असली हींग में अंतर कर सकते हैं (Identify Fake Hing Or Asafoetida), तो चलिए जानते हैं इन तरीकों के बारे में..

ऐसे करें असली और नकली हींग की पहचान (How To Identify Fake Hing Or Asafoetida)

गर्म घी में डालने पर हो जाता है लाल

असली हींग का रंग हल्‍का भूरा होता है. असली हींग को गर्म घी में डालने पर ये फूलने लगती है और इसका रंग हल्‍का लाल हो जाता है. ऐसे में अगर आपके हींग में कोई ऐसा बदलाव नहीं आता तो समझ लीजिए हींग में कुछ मिलावट है.

पानी में घोलने पर इसका रंग हो जता है सफेद

इसके अलावा असली हींग को पहचानने का दूसरा तरीका है, इसके लिए आपको थोड़ा सा हींग पानी में घोलना है. ऐसा करने पर इसका रंग दूध के जैसा सफेद जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाएं आपका हींग असली नहीं मिलावटी है.

आग में डालने पर जल जाती है असली हींग

अगर आप असली हींग को आग में डालेंगे या जलाएंगे तो वह आसानी से जल जाएगा. वहीं नकली हींग जल्दी आग में नहीं जलता.

नहीं जाती असली हींग की खुशबू

अगर हींग असली है तो इसकी खुशबू हाथ में हाछ में बहुत देर तक रहती है. ऐसे में अगर आप साबुन से भी हाथ धोएंगे तो भी आसानी से हींग की खुशबू नहीं जाती है. वहीं नकली व मिलावटी हींग की खुशबू हाथ से तुरंत चली जाती है.

असली हींग के लिए खरीदें मोटा टुकड़ा

अगर आपको असली हींग चाहिए तो पाउडर लेना बंद कर दें. इसके बजाए आप हींग का मोटा टुकड़ा या हींग का ढेला खरीदकर घर पर ही पीस लें. क्योंकि पाउडर वाली हींग में ज्यादा मिलावट पाई जाती है. जिसकी वजह से ये थोड़ी सस्ती भी मिलती है.

ऐसे रखेंगे हींग तो नहीं जाएगी खुशबू

अगर आप हींग की सुगंध को बनाए रखना चाहते हैं तो इसे खुले में रखने के बजाए किसी टीन की डिब्‍बी या कांच की बोतल में स्‍टोर करके रखें. ऐसा करने से हींग की खुशबू ज्यादा समय तक बनी रहेगी.

