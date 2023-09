Parliament Inauguration Live: देश को समर्पित किया गया नया संसद भवन, पूजा-पाठ के साथ हुआ श्रमजीवियों का सम्मान

Parliament New Building Live Update: देश की संसद की नई इमारत का आज उद्घाटन होना है. इस मौके पर देश के तमाम नेता और सांसद दिल्ली के नए संसद भवन पहुंचने वाले हैं.

डीएनए हिंदी: आजाद भारत को आज अपना पहला नया संसद भवन मिलने जा रहा है. इतने सालों से जिस इमारत में भारत के सांसद बैठते थे और लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही चलती थी, उसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था. समय के साथ सांसदों की संख्या बढ़ने और पुरानी इमारत के कमजोर होने के साथ ही नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई थी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में बने इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इसी के साथ लगभग एक महीने से धरना-प्रदर्शन कर रहे किसान भी अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में हैं.

नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सुबह 7:30 बजे से ही हवन और पूजन शुरू कर दिया जाएगा. सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इस बार नए संसद भवन में लोकसभा के स्पीकर के आसन के पास ऐतिहासिक सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा. एक तरफ इस मौके पर जहां देश की सभी पार्टियों को न्योता भेजा गया है. दूसरी तरफ, कांग्रेस की अगुवाई में दर्जनों पार्टियां इसका बॉयकॉट भी करेंगी.

यह भी पढ़ें- PM मोदी से मिले अधीनम महंत, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सौंपा सेंगोल

s

अंबाला बॉर्डर पर रोके कए पंजाब किसान मजदूर संधर्ष समिति के लोग. महिला महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए अमृतसर से आ रहे थे दिल्ली.

#WATCH | Members of the Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee were stopped at the Ambala border.



They had come out from Amritsar yesterday to participate in women wrestlers' Maha Panchayat at Delhi's Jantar Mantar. pic.twitter.com/258UIwkSRq — ANI (@ANI) May 28, 2023

नई संसद के उद्घाटन के मौके पर सर्व धर्म प्रार्थना आयोजित की गई. इस मौके पर भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु और तमाम धर्मों के ईष्ट को याद किया गया.

#WATCH | 'Sarv-dharma' prayers are underway at the new Parliament building as the inauguration ceremony is led by PM Modi pic.twitter.com/6NyADeDZoM — ANI (@ANI) May 28, 2023

संसद भवन के निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को और कर्मचारियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने साल ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया.

#WATCH | PM Modi unveils the plaque to mark the inauguration of the new Parliament building pic.twitter.com/Z0WwcyitUQ — ANI (@ANI) May 28, 2023

पीएम मोदी को सौंपा गया सेंगोल, पूजा शुरू

अधीनम संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा. पूजा-पाठ शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी सेंगोल के आगे साष्टांग करने के लिए लेट गए और उसे प्रणाम किया.

#WATCH | PM Modi handed over the historic 'Sengol' by Adheenams before its installed in the new Parliament building pic.twitter.com/vGWhI9mg34 — ANI (@ANI) May 28, 2023

संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.

#WATCH | PM Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla pay floral tributes to Mahatma Gandhi at the Parliament House, ahead of the inauguration of the new building pic.twitter.com/NCt7kf5xQj — ANI (@ANI) May 28, 2023

तमिलनाडु के वेल्लाकुरुची अधीनम मठ के संतों ने कहा, 'आज का दिन भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया जाएगा. सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कल सभी अधीनम संतों का कल सम्मान किया.' अधीनम संत संसद भवन के लिए रवाना हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- पहलवानों का ऐलान, 'कल जिंदा हों या न हों, संसद के सामने महापंचायत होकर रहेगी

Delhi | Adheenams from different mutts across Tamil Nadu leave for the new Parliament building to attend the inauguration ceremony pic.twitter.com/PnUv8wd8Ou — ANI (@ANI) May 28, 2023

दिल्ली की सीमाओं पर अलर्ट

पहलवानों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए दिल्ली के टीकरी बॉर्डर समेत सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पहलवानों के समर्थन में हरियाणा और यूपी के कई इलाकों से खाप पंचायतों से जुड़े लोग दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं.

#WATCH | Security tightened near Singhu border area; Khap panchayat leaders, farmers to join protesting wrestlers' march to new parliament house in Delhi today. pic.twitter.com/X3lvACK99n — ANI (@ANI) May 28, 2023

पढ़ें पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल

पूजन-हवन- सुबह 6:30 बजे से

औपचारिक उद्घाटन- सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच

अतिथियों का आगमन- सुबह 11:30 बजे

मुख्य अतिथियों का आगमन- 12 बजे

मंच पर गणमान्य लोगों का आगमन- 12 बजे

राष्ट्रगान- 12:07 बजे

राज्यसभा के उपसभापति का स्वागत भाषण- 12:10 बजे

दो फिल्मों की स्क्रीनिंग- 12:17 बजे

उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा- 12:29 बजे

राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा- 12:33 बजे

नेता प्रतिपक्ष का संबोधन- 12:38 बजे

सिक्का और स्टांप जारी किया जाएगा- 1:05 बजे

पीएम मोदी का संबोधन: 1:10 बजे

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.