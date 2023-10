भारत

Bihar DGP राजविंदर सिंह भट्टी कौन हैं, क्या बंद करवा पाएंगे जहरीली शराब का कारोबार?

Who is new DGP of Bihar: आईपीएस आर एस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है. वह मौजूदा डीजीपी एस के सिंघल की जगह लेंगे.