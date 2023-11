World Cup 2023: Ind Vs Aus फाइनल मैच से पहले Sara ने भेजा Shubman Gill को खास मैसेज? की ये बड़ी डिमांड

डीएनए हिंदी: देश भर में इन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023(World Cup 2023)का खुमार देखने को मिल रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम(Indian Cricket Team) ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और अभी तक इंडियन टीम 9 में से 9 मैच जीत चुकी है. जैसा कि आज 19 नवंबर है और आज के दिन भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम(Ind Vs Aus) के बीच फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम(Narendra Modi Stadium) में खेला जाना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को लेकर सभी लोग बेहद एक्साइटेड हैं. यहां तक कि सेमीफाइनल मैच में तमाम बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे. इस बीच सभी की नजर सचिन तेंदुलकर(Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर(Sara Tendulkar) पर रहने वाली हैं. सारा सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आई थीं. वहीं, सभी को उम्मीद है कि वो फाइनल में भी स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं. इन सभी के बीच सारा तेंदुलकर का एक पोस्ट वायरल हो रहा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में सारा तेंदुलकर ने भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं. इस पोस्ट में सारा तेंदुलकर की तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं. तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- हम फाइनल गेम के लिए वहां होंगे. प्ले वैल शुभमन गिल, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, CWC23 Final. हालांकि आपको बता दें कि यह सारा तेंदुलकर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है. यह एक पैरोडी अकाउंट है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- सारा तेंदुलकर को ही डेट कर रहे हैं शुभमन गिल? एक साथ फिर नजर आए दोनों, आप भी देखें

फैंस ने पोस्ट पर किए मजेदार कमेंट

हालांकि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद फैंस जमकर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट पर फैंस के कमेंट देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी की एक्साइटमेंट सारा तेंदुलकर को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- वर्ल्ड कप फाइनल में भाग लेने के लिए लेडी लक तैयार है. वहीं, एक और यूजर ने लिखा- एक्सपेक्टिंग बहुत सारा रन शुभमन गिल से. एक और ट्विटर यूजर ने लिखा- किसी पैरोडी अकाउंट को इतना प्यार और विजिबिलिटी मिलना काफी उल्लेखनीय है,सारा भी अब खाता खोलने के बारे में सोच रही होंगी.

Will be there for the Final Game 🇮🇳🏆 Play well @ShubmanGill 🫰❣️ #WorldcupFinal#INDvsAUSfinal #CWC23Final #INDvsAUS pic.twitter.com/9VZVy1nIdk