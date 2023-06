नहीं है हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन तो भी देख पाएंगे वर्ल्डकप और एशिया कप, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

jio Cinema ने हाल ही में आईपीएल 2023 को फ्री में दिखाया था, अब हॉटस्टार भी एशिया कप 2023 और वनडे वर्ल्डकप 2023 को फ्री में दिखाने के लिए तैयार है.

Disney plus Hotstar announced Asia Cup and odi Cricket World Cup will be available as free to watch on mobile