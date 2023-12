सचिन तेंदुलकर के बाद एमएस धोनी की जर्सी भी हुई रिटायर, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को अब किसी भी अन्य भारतीय खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी. एमएस धोनी ने साल 2020 में क्रिकेट जगत को अलविदा कह दिया था, लेकिन वो आईपीएल खेलते हुए नजर आते रहते हैं. धोनी ने भारतीय टीम को आईसीसी की तीन ट्रॉफी जीताई है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया है. इसी वजह से उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान कहा जाता है. ऐसे में धोनी के संन्यास के तीन साल बाद बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है.

इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर के अनुसार, भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर हो कर दिया गया है. इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया गया था और इस सम्मान का पाने वाले सचिन इकलौते खिलाड़ी थे. वहीं अब बीसीसीआई ने धोनी की जर्सी को भी रिटायर कर दिया है. बीसीसीआई के अनुसार धोनी की जर्सी नंबर 7 को अब कोई भी अन्य भारतीय खिलाड़ी नहीं पहन सकती है. हालांकि ये फैसला धोनी के भारतीय खेल में अहम योगदान देने की वजह से ट्रिब्यूट करते हुए उसे रिटायर किया गया.

MS Dhoni's No.7 jersey has been officially retired by the BCCI. (Indian Express). pic.twitter.com/jnty27dkJ4