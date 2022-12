IND vs BAN: बांग्लादेश दौरे के बाद Rishabh Pant होंगे टीम से बाहर! जानें क्या है वजह

India vs Bangladesh: टेस्ट क्रिकेट में कई ऐतिहासिक पारी खेलकर विरोधी टीमों के मुंह से जीत छीनने वाले पंत का बल्ला व्हाइट बॉल क्रिकेट में खामोश है.

