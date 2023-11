पाकिस्तान से छिनेगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी! ये देश कर सकता है होस्ट

डीएनए हिंदी: आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जो अब स्थानांतरित की जा सकती है. चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल 8 टीमें एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है. लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से पहले उसे पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करवाने की बात चल रही है. पिछली बार चैंपियन ट्रॉफी साल 2017 में खेली गई थी, जिसका खिताब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया था. वहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान देश करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अब ये शिफ्ट किया जा सकता है.

आपको बता दें कि एशिया कप 2023 की मेजबानी भी पाकिस्तान के पास थी. लेकिन भारत ने पाकिस्तान की यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप 2023 को हाईब्रिड मॉडल के तहत खेला गया था. यानी भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में हुए थे और कुछ ही मैच पाकिस्तान में खेले गए थे. वहीं इस बार भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत पाकिस्तान की यात्रा करने से मना कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की मेजबानी पर खतरा मंडरा रहा है. हालांकि एशिया कप एक एसीसी इवेंट था और चैंपियन ट्रॉफी 2025 एक आईसीसी इवेंट है. वहीं अब देखना ये है कि भारत आईसीसी इवेंट के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं.

Pakistan is not hosting the ICC Champions Trophy; Dubai is set to host the Champions Trophy if the Indian Government doesn’t change its stance reports @abhishereporter