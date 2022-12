रमीज रजा को पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिखाई औकात, कहा- ICC इवेंट को बॉयकॉट करने की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर ने कहा कि अगर एशिया कप न भी हो तो भारत पर कोई असर नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा.

