Raju Srivastava Best Comedy: कॉमेडी के मंच पर राजू श्रीवास्तव ने बोले थे ये मस्त डायलॉग और जोक्स

Raju Srivastava की बेस्ट कॉमेडी, जोक्स और डायलॉग जो उन्होंने कॉमेडी के मंच पर बोले थे, उनकी मौत के बाद वो याद आ रहे हैं

डीएनए हिंदी : Comedian Raju Srivastava Best Comedy- राजू श्रीवास्तव के निधन से पूरा देश सदमे में है. लंबे समय से बीमार चल रहे राजू ने आज अंतिम सांस ली. राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी (Raju Srivastava Comedy) से लाखों का दिल जीता और लंबे समय से सभी को हंसाते आए हैं, लेकिन आज वे सभी को रुलाकर हमेशा के लिए चले गए. आज उनके चुटकुले और डायलॉग (Raju Best Jokes and Comedy on Stage) बहुत याद आ रहे हैं, हालांकि उनकी कॉमेडी कभी कोई भूल नहीं सकता. वो कहते हैं ना कि दुनिया से जाओ तो कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखे

उनके ये कुछ डायलॉग बहुत ही मशहूर थे, जिन्हें हम दोहरा रहे हैं.

जब स्टेशन पर पहुंचे थे गजोधर

राजू की कॉमेडी का एक बड़ा हिस्सा रेलवे स्टेशन के आसपास का रहा है. "ऐ यादव, संकठा, गजोधर, बिरजू, ई ट्रेन अपना छूटा या बाजू वाला", इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी इस पर सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं.

लोवर बर्थ के टिकट के लिए मारामारी

द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के मंच पर राजू ने लोवर बर्थ को लेकर धाकड़ कॉमेडी की थी. एक व्यक्ति 500 रुपए ज्यादा चुकाकर लोवर बर्थ टिकट लेता है. हवा खाते हुए जा रहा, तभी एक महिला अपनी बूढ़ी सास के साथ आती है. विनती करती है कि लोवर बर्थ दे दीजिए, गजोधर लोवर बर्थ दे देते हैं. कुछ देर ऊपर लेटने के बाद नीचे लेटकर लोगों को चप्पल थमाने की भूमिका में आ जाते हैं

जागते रहो,मेरे भरोसे न रहो

राजू श्रीवास्तव ने अपनी बिल्डिंग के गार्ड को लेकर एक कहानी सुनाई थी, बिल्डिंग के सारे लोग इकट्ठा हुए और तय हुआ कि गार्ड को नौकरी से निकाल दिया जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि वह जागते रहो तो बोलता था, लेकिन आगे धीरे से बोलता, मेरे भरोसे न रहो

गोरा बनाने वाली क्रीम



राजू ने कभी किसी के रंग को लेकर कॉमेडी नहीं की, गोरा करने वाली क्रीम के ऐड को लेकर लगातार आलोचनाएं की, लाफटर इंडिया शो में उन्होंने कहा, "फेयर हैंडसम क्रीम का ऐड विराट कोहली कर रहे हैं जो पैदाइशी गोरे हैं, गोरा कर देने की इतनी ही क्षमता है तो मुझ पर लगवा कर चेक करें"

कैटरीना का नाम सावित्री होता तो क्या होता



राजू श्रीवास्तव कपिल शर्मा के मशहूर शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पहुंचे थे, उन्होंने एक्ट्रेस के नाम को लेकर कॉमेडी शुरू की. अगर कैटरीना का नाम सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम सत्यवती, कपिल का नाम रमाशंकर, सिद्धू का नाम अयोध्या प्रसाद होता तो कैसा होता? क्या यह इतना पॉपुलर हो पाते?

