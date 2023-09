भारत

Police Lathi charge Video: सड़क पर Right To Health Bill के खिलाफ 2,400 डॉक्टर, जयपुर पुलिस ने बरसाई लाठी, जानें क्या है यह बिल

What is Right To Health Bill: यह बिल पास होते ही राजस्थान अपने 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य बनेगा.