Lok Sabha Elections 2024: पाकिस्तान को POK पर चेतावनी, टैरर पर मदद की पेशकश, Rajnath Singh का ये रुख क्या कह रहा है?

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव प्रचार में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सबसे अहम प्रचारक के तौर पर उतारा हुआ है. मोदी और शाह जहां विपक्षी दलों को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं राजनाथ सिंह के चुनावी भाषणों का ज्यादातर फोकस पाकिस्तान और चीन को लेकर ही दिखाई दिया है. राजनाथ सिंह अपने भाषणों में जहां एकतरफ पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देने वाले अंदाज में बात करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि भारत अपने इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने का इच्छुक है.

गुरुवार को भी राजनाथ सिंह ने एकतरफ पाकिस्तान को आतंकवाद का उपयोग भारत के खिलाफ करने पर घर में घुसकर मारने की चेतावनी दी है, वहीं आतंकियों को रोकने में उसकी मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ाया है. इससे पहले भी उन्हें जहां पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के चीनी नामकरण के मुद्दे पर दोनों देशों को सख्त लहजे में भारतीय अखंडता से छेड़छाड़ से बाज आने की चेतावनी दी, वहीं दोनों देशों के साथ मिल-बैठकर सारे मुद्दे हल करने का भी रुख दिखाया. उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी में दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं.

राजनाथ सिंह के ऐसे बयानों को खास नजरिए से देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि एकतरफ राजनाथ सिंह उन वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान-चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते रहते हैं. वहीं सिंह उन वोटर्स पर भी नजर बनाए हुए हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को कम करने के लिए काम करने की मांग करते रहते हैं.

क्या कहा है राजनाथ ने गुरुवार को

राजनाथ सिंह ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भारत पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है. उन्होंने कहा, यदि पाकिस्तान को यह लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू नहीं पा सकता तो उसे पड़ोसी देश होने के नाते भारत से मदद लेनी चाहिए. हम सहयोग को तैयार हैं. साथ ही उन्होंने कहा, यदि पाकिस्तान की मंशा आतंकवाद के जरिये फिर से भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने की है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि अब हम घर में घुसकर मारेंगे.

#WATCH | Satna, Madhya Pradesh: Defence Minister Rajnath Singh says, " ...'Bharat main Ram Rajya ka aagaz hokar hi rahega, koi rok nahi sakta hai'...I feel that people in PoK think that their development is only possible at the hands of PM Modi and not Pakistan. The people in PoK… pic.twitter.com/7nXR9rqjsU