Vikram Gokhale के निधन से सदमे में बॉलीवुड, PM Modi ने भी दी श्रद्धांजलि

डीएनए हिंदी: दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले (Vikram Gokhale) ने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 26 नवंबर की दोपहर को एक्टर ने पुणे के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. इस खबर के सामने आने के बाद से ही बॉलीवुड की गलियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी. एक्टर के फैंस से लेकर तमाम बड़े सितारे उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अनुपम खेर (Anupam Kher), रवीना टंडन (Raveena Tandon) से लेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) जैसे तमाम बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर शोक जताया है. फिल्म 'भूल भुलैया' में अपने गुरू का किरदार निभाने वाले विक्रम गोखले को याद करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, 'विक्रम गोखले जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हो रहा है. मैंने उनके साथ भूल भुलैया और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में काम किया है. अभी उनसे और बहुत कुछ सीखना था. ओम शांति.'

Very sad to know of the demise of Vikram Gokhale ji. Worked with him in films like Bhool Bhulaiyaa, Mission Mangal, had so much to learn from him. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/WuA00a2bpO