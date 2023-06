'इस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने नहीं डगमगाएंगे पैर', ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रिकी पोंटिंग ने दी ये सलाह

The Ashes 2023: पहले टेस्ट में मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड पूरी तरह फ्लॉप रहे थे. जिसके बाद पूर्व कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी आक्रमण से निपटने के लिए सलाह दी है.

