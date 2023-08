Go First एयरलाइन ने 18 अगस्त तक फ्लाइट की उड़ान की कैंसिल, जानें क्यों

डीएनए हिंदी: गो फर्स्ट (Go First) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 'परिचालन कारणों' से अपनी उड़ान कैंसलेशन को 18 अगस्त, 2023 तक बढ़ा रहा है. यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब बजट एयरलाइन की उड़ानें 3 मई से बंद कर दी गई हैं. एयरलाइन ने पहले अपना कैंसलेशन 16 अगस्त तक बढ़ा दिया था. इससे पहले, गो फर्स्ट एयरलाइन ने 30 जुलाई तक लड़ाकू परिचालन कैंसल कर दिया था.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, “हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि परिचालन कारणों से, 18 अगस्त 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट उड़ानें कैंसल कर दी गई हैं. उड़ान कैंसिल होने से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं.''

एयरलाइन ने यह भी कहा कि उड़ान रद्द होने से यात्रियों की यात्रा योजना बाधित हो सकती है और उसने हरसंभव सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.



“जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन के पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन दायर किया है. हम शीघ्र ही बुकिंग फिर से शुरू कर सकेंगे. गो फर्स्ट टीम ने बयान में कहा, ''हम आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं.''

एयरलाइन ने हवाई यात्रियों से 1800 2100 999 पर एयरलाइन के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करने या सहायता मांगने के लिए फीडबैक@flygofirst.com पर लिखने के लिए कहा.

