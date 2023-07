जल्द शुरू होगी ठप हो चुकी Go First Airlines, जानें कबसे बुक कर सकेंगे टिकट

Go First: कुछ महीनों पहले बजट एयरलाइंस 'गो फर्स्ट' दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी. यात्रियों को बता दें कि अब जल्द ही Go First की सविर्सेज दोबारा शुरू होने जा रही है.

डीएनए हिंदी: कुछ समय पहले बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट (Go First) दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी. कई लोगों की एडवांस में बुक हो रखी फ्लाइट तक कंपनी ने कैंसिल कर दी थी. कई सारे पैसेंजर इस बात से नाराज भी थे. Go First ऐसी एयरलाइंस थी जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर सफर किया करते थे.अब पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी है कि गो फर्स्ट की सर्विस अब कभी भी दोबारा शुरू की जा सकती है. आपको बता दें की काफी लंबे समय बाद कंपनी की टेस्ट फ्लाइट अरेंज की गई जो कि सक्सेसफुल रही है. इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिए लोगों को दी है. पैसेंजर दौबारा कब गो फर्स्ट फ्लाइट में सफर कर पाएंगे, आइए जानते हैं.

ढाई महीने से बंद थी एयरलाइन

आपको बता दें कि गो फर्स्ट की सर्विस 3 मई 2023 से बंद है. दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने के बाद गो फर्स्ट (Go First Airlines) कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से राहत की मांग की थी, जिसके बाद एनसीएलटी ने कंपनी की बात मानते हुए उसे एक और मौका देने का फैसला किया है. इसके बाद गो फर्स्ट ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट भरी जिसके सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी. गो फर्स्ट ने अपने ट्वीट में लिखा कि, 'लंबे और उम्मीद भरे इंतजार के बाद, हम आकाश में शोर मचाने को G8 के साथ फिर तैयार हैं. हम काफी खुश हैं कि हमारी टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही है. ये हमारे रनवे पर वापस लौटने का संकेत है.'

Signing the skies again with G8 after a long hopeful wait.

We are so happy to tell you that our test runs were successful.

A sign that we'll be back on the runway soon.#GetSetForGoFirst pic.twitter.com/Zmp1lZmygB — GO FIRST (@GoFirstairways) July 25, 2023



पैसेंजर जल्द ही बुक कर सकेंगे टिकट

गो फर्स्ट (Go First Tickets) कंपनी ने अपनी सर्विस को 27 जुलाई तक बैन रखा था. कंपनी ने पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी भी दी थी कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से वह अपनी फ्लाइट सर्विस को बंद रख रही है. मगर अब कंपनी के नए ट्वीट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही फ्लाइट पहले की तरह उड़ान भरने लगेगी. इतना ही नहीं यात्री दौबारा से फ्लाइट्स के लिए टिकट बुक भी कर पाएंगे.

Due to operational reasons, Go First flights until 27th July 2023 are cancelled. We apologise for the inconvenience caused and request customers to visit https://t.co/FdMt1cRR4b for more information. For any queries or concerns, please feel free to contact us. pic.twitter.com/7f4ynKRmtR — GO FIRST (@GoFirstairways) July 24, 2023

DGCA से मिली मंजूरी

एविएशन सेक्टर के रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने 'Go First' को दौबारा अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है. कंपनी अब 15 एयरक्राफ्ट के साथ रोजाना 114 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकती है. डीजीसीए ने दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को जमा कराए गए गो फर्स्ट के ऑपरेशनल प्लान को मंजूरी भी दे दी है.

क्या लोगों को मिलेगा रिफंड?

गो फर्स्ट (Go First Refund) को अब दौबारा से सर्विस शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) लेना होगा, इसके लिए उसे कंपनी की रेग्युलेटरी जरूरतों को भी पूरा करना होगा. एयरलाइंस को ये दिखाना होगा कि वह और उसके सभी एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए फिट हैं. वहीं जिन लोगों की टिकट कैंसिल हो गई थी और उन्हें रिफंड नहीं मिला है, इसको लेकर कंपनी की तरफ से अभी कोई नई जानकारी नहीं मिली है. अपने पुराने रिफंड के लिए आप कंपनी की वेबसाइट, ईमेल पर मेल के जरिए जानकारी ले सकते हैं

