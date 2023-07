AUS vs SA 2nd Test: Nathan Lyon की फिरकी में फंसी साउथ अफ्रीका, मेलबर्न में भी प्रोटियाज टीम का बुरा हाल

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने मेलबर्न टेस्ट (Melbourne Test) में भी शानदार जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज (AUS vs SA test Series 2022-23) में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है. पहली पारी में 189 रन पर ढेर होने वाले साउथ अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर सकी और सिर्फ 204 रन पर सिमट गई. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में पारी और 182 रन से जीत लिया. इससे पहले सिडनी टेस्ट में भी कंगारुओं ने शानदार जीत हासिल की थी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रलिया के लिए नाथन लायन (Nathan Lyon) ने सबसे अधिक तीन विकेट चटकाए.

Another statement made by Australia in the #WTC23 race 💪