Heated Jacket: ठंड में कवच की तरह काम करता है हीटेड जैकेट, यूनिवर्सल यूएसबी प्लग के साथ हैं इसमें कई फीचर

डीएनए हिंदीः Winter Season Heated Jacket- सर्दियां का मौसम शुरू हो चुका है (Winter Season). ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के विंटर क्लोथ्स (Winter Clothes) खरीदना शुरू कर चुके हैं. ठंड के कपड़े खरीदते समय लोग कपड़ों की गर्माहट को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते. इसके अलावा लोग कपड़ों के गर्माहट के साथ साथ अपने फैशन का भी खास ख्याल रखते हैं. इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज हम आपको ऐसे जैकेट के बारे में बताना जा रहे हैं जो फैशन के साथ साथ आपको सर्दी का अहसास ही नहीं होने देंगी. इस कड़ाके की ठंड में आप सिर्फ एक जैकेट में खुद को वॉर्म रख सकते हैं. चलिए जानते हैं इस खास (Winter Heated Jacket) हीटेड जैकेट के बारे में...

क्या है हीटेड जैकेट? ( Know What is Heated Jacket)

आपको इस हीटेड जैकेट के नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि यह गर्माहट प्रदान करेगा. इस जैकेट को आम भाषा में लोग हीटर वाली जैकेट कहते हैं. ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये साधारण जैकेट से ज्यादा गर्म होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दरअसल, ये जैकेट दिखने में आम जैकेट जैसी ही होती है. लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर है जो इसे आम जैकेट से खास बनाता है. दरअसल इस जैकेट इनबिल्ट हीटर लगा होता है जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं.

हीटेड जैकेट की खासियत

इस जैकेट की खूबी है कि इसमें इनबिल्ट हीटर फीचर है. ऐसे में बस एक बटन दबाने से यह जैकेट गर्म होने लगता है. यह जैकेट अलग अलग वेबसाइट पर अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध है जिसकी शुरुआती कीमत 3700 रुपये है.

इस जैकेट में यूनिवर्सल यूएसबी प्लग और एलईडी पावर बटन भी दिया गया है. इसके साथ ही हीट को कंट्रोल करने के लिए जैकेट में तीन मोड भी दिया गया है - हाई, मीडियम और लो आप इन विकल्पों से बाहर के तापमान के हिसाब से सेट करके खुद को गर्म रख सकते हैं.

अगर आप ठंड में ट्रिप्स पर जाने का शौक रखते हैं तो यह जैकेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है. ऐसे में आपको भारी बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे में आप जहां भी जाएं जैकेट का तापमान उस जगह के हिसाब से सेट कर सकते हैं.

