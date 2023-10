Uttar Pradesh School Timing: कोहरे-सर्दी से बदला स्कूल टाइम, जानिए अब कितने बजे लगेगी क्लास

डीएनए हिंदी: School Winter time Table - उत्तर भारत में शीतलहर (Cold Wave) शुरू हो गई है. इसके चलते अचानक पारे का लेवल फ्रोजन पॉइंट की तरफ दौड़ पड़ा है. इसका सीधा असर आम जनजीवन पर भी हुआ है. पूरे उत्तर भारत को कोहरे की चादर ने अपने अंदर समेट लिया है. इसके चलते उत्तर प्रदेश में स्कूलों के खुलने का समय (UP School Timing) बदल दिया गया है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे, वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में सुबह 9 बजे से स्कूल खोलने के आदेश स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने जारी किए हैं. उन्नाव और हाथरस जिलों में भी स्कूलों को सुबह 10 बजे से खोलने के आदेश दिए गए हैं.

Uttar Pradesh | In view of the cold wave situation, schools in Lucknow will function from 10 am to 3 pm till December 31: DM Lucknow pic.twitter.com/j28ivoZfRn