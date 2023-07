Viral Video: ग्वालियर के महाराज हैं Jyotiraditya Scindia, फिर भी पहनाई इस बुजुर्ग मंत्री को हाथ से चप्पल, जानिए पूरा मामला

डीएनए हिंदी: MLA Gwalior Pradyuman Singh Tomar- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने दो महीने से मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर (Madhya Pradesh Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) को फिर से चप्पल पहनने के लिए राजी कर लिया है. ग्वालियर से विधायक तोमर ने दो महीने पहले तब तक नंगे पैर घूमने की शपथ ली थी, जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती. ग्वालियर राजघराने के वारिस सिंधिया ने तोमर को अपनी यह शपथ तोड़ने के लिए रविवार को उस समय मना लिया, जब वे ग्वालियर पहुंचे हुए थे. राजा होने के बावजूद सिंधिया का तोमर को चप्पल पहनने में मदद करना क्षेत्र के लोगों में चर्चा का सबब बन गया है.

20 अक्टूबर से नंगे पैर घूम रहे थे तोमर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने नंगे पैर घूमने की शपथ 20 अक्टूबर को अपने क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने के बाद ली थी. उनके क्षेत्र की सड़कें बेहद खराब हालत में हैं और वे सरकार में होने के बावजूद यहां मरम्मत नहीं करा पाने के कारण विपक्षी दलों से लेकर आम जनता तक के निशाने पर थे. निरीक्षण के दौरान जब आम जनता ने उन्हें खराब सड़कों के लिए ताने कसे तो उन्होंने सड़कों को ठीक कराने तक नंगे पर रहने की घोषणा कर दी थी. इसके बाद से वे नंगे पैर ही सभी जगह घूम रहे थे.

सिंधिया ने कार्यक्रम में मंगाई चप्पल, अपने हाथ से पहनाई

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को एक प्रोग्राम के दौरान जब तोमर को नंगे पांव देखा तो उन्होंने एक जोड़ी चप्पल मंगाई. इसके बाद उन्होंने तोमर को चप्पल पहनने के लिए कहा. तोमर चप्पल पहनने के लिए मान गए तो सिंधिया ने अपने हाथ से उनके पैर में सभी के सामने चप्पल पहनाई. हालांकि इस दौरान तोमर पीछे हटते रहे और उन्हें चप्पल पहनाने से रोकते रहे. तोमर ने खुद चप्पल पहनने की बात कही, लेकिन सिंधिया नहीं माने और उन्हें अपने हाथ से ही चप्पल पहनाई. सिंधिया के इस काम की सभी लोगों ने तारीफ की है. तोमर ने भी इसके बाद सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

#WATCH | Union minister Jyotiraditya Scindia yesterday offered a pair of slippers to Madhya Pradesh Minister Pradyumna Singh Tomar who had forsaken wearing slippers seeking completion of road construction works in Gwalior constituency pic.twitter.com/Wb8wEU9uxP