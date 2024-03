Diabetes: चीनी खाने से नहीं होता है डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर होने के पीछे हैं ये 3 कारण

अगर आपको भी ये लगता है कि बहुत चीनी खाने (Eating Lots Of Sugar) से डाबिटीज (dIabetes) होती है तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. हाई ब्लड शुगर होने (High Blood Sugar Causes) का कारण क्या है, चलिए जानें.

जब हम डायबिटीज (Diabetes) के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा चीनी (Sugar) के बारे में बात करते हैं. आम लोग सोचते हैं कि डायबिटीज अधिक चीनी खाने से होता है (Sugar cause Diabetes). लेकिन ये असल में ये एक भ्रम है. डायबिटीज के पीछे की असली वजह कुछ और ही (Causes of Diabetes) है.

आइए जानते हैं कि डायबिटीज कैसे होता है और इसके कारण क्या हैं. हालांकि डायबिटीज हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) के कारण होने वाली बीमारी है, बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह चीनी खाने से हो सकता है. लेकिन तथ्य यह है कि चीनी खाने से सीधे तौर पर डायबिटीज नहीं हो सकता है, लेकिन इससे मोटापा हो सकता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है.

डायबिटीज कैसे होता है?

जब शरीर इंसुलिन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है, तो वह इसे पचाना बंद कर देता है. तो चीनी सीधे खून में चली जाती है. यह डायबिटीज का कारण बनता है. इसीलिए WHO का कहना है कि लोगों को अपनी दैनिक कैलोरी का 10% से अधिक चीनी से नहीं लेना चाहिए. वही डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं - बीएमआई> 30 के साथ मोटापा - गतिहीन जीवन शैली - आनुवंशिकी.

डायबिटीज तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है या जब कोशिकाएं इसके द्वारा उत्पादित इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं. यदि किसी को डायबिटीज है, तो उसे चीनी का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है.

क्योंकि शुगर को मेटाबोलाइज़ करने के लिए इंसुलिन को कुशलतापूर्वक काम करने की आवश्यकता होती है. इसलिए, डायबिटीज के रोगियों में चीनी का सेवन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है और डायबिटीज से संबंधित जटिलताओं को जन्म दे सकता है. इसलिए, डायबिटीज वाले लोगों को न केवल चीनी, बल्कि ग्लूकोज युक्त सभी खाद्य पदार्थों का नियंत्रित तरीके से सेवन करना चाहिए.

खाने के बाद शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है?

खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है. यह कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने के बाद सभी लोगों में होता है. लेकिन जब ऐसा होता है तो अग्न्याशय में दो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं होती हैं. इंसुलिन का स्राव और एमाइलिन नामक हार्मोन का स्राव.

एमाइलिन भोजन को छोटी आंत तक जल्दी पहुंचने से रोकने में मदद करता है. जहां अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं. जब इंसुलिन का स्राव सही तरीके से नहीं होता तो इमाइलिन भी खाने को काफी समय तक रोके रखता है जिससे ब्लड शुगर में अस्थायी रूप से बढ़ता है.

