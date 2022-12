कैसे खेला जाता है नए जमाने का क्रिकेट, इंग्लैंड से लेनी चाहिए भारत को सीख

IND vs BAN ODI Series 2022: मीरपुर वनडे में जहां भारत ने पहले 20 ओवर में 92 रन बनाए थे तो इंग्लैंड ने टेस्ट में 20 ओवर में 136 रन ठोक दिए.

India vs bangladesh odi team india should learn from England vs Pakistan test Series