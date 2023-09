Relationship Tips: बात बात पर चिढ़ता है पार्टनर? ये 4 चीजें बताती हैं आपके रिश्ते में है ट्रस्ट की कमी

Trust In Relation: कई बार सालों पुराना रिश्ता भी ट्रस्ट न होने की वजह बिखर जाता है, ऐसे में आपके पार्टनर को आप पर भरोसा है या नहीं ऐसे लगाएं पता

डीएनए हिंदी: वही रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है जिस रिलेशनशिप में कपल्स के बीच भरोसा हो. हर रिश्ते में विश्वास और भरोसे होना बेहद जरूरी है. अक्सर जिस रिश्ते में कपल्स के बीच भरोसा नहीं होता वो रिश्ता जल्दी टूट जाता है. ये बात खासकर उन पति-पत्नियों के लिए है जो अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं करते. कई रिश्तों के टूटने की वजह अक्सर (Signs Your Partner Doesn’t Trust You) यही होती है कि उन रिश्तों में भरोसा नहीं था. हालांकि, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि उनका पार्टनर उन पर विश्वास करता है या नहीं. ऐसे में आज हम आपको (Relationship Tips) कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आप पर (Trust Issues In Relationship) भरोसा करता है या नहीं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में..

फोन चेक करना

अगर आपका पार्टनर आपके आसपास ना होने पर आपके फोन के टेक्स्ट संदेशों, फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल, डीएम या लोकेशन डेटा को देखता है तो समझ जाएं आपके पार्टनर को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. फोन में मैसेज, लोकेशन या डाटा चेक करना एक बैड बिहेवियर की निशानी होती है, इसकी वजह से पार्टनर के बीच एक अजीब सी दूरी आ जाती है. ऐसे में पार्टनर अगर ऐसी हरकतें करें तो इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं है.

हर बार एक ही सवाल करना

अगर आपका पार्टनर हर बार एक ही सवाल करता है तो ये यह दर्शाता है कि आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं है. इसके अलावा अगर आपका पार्टनर लगातार आपके ठिकाने, आपके जान पहचान, दोस्‍तों या आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में बार बार सवाल करता है तो समझ जाइए की वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है या उन्हें लगता है कि आप उन्‍हें धोखा दे रहे हैं.

बात बात पर चिढ़ना

अगर आप उनके बिना कहीं गए हैं और बिजी होने की वजह से कॉल या उनके मैसेज का जवाब नहीं दे पाते तो वे परेशान हो जाते हैं. इसके अलावा बात बात पर चिढ़ने लग जाते हैं तो ये यह दर्शाता है कि आप पर उनको भरोसा नहीं है और वे आप को शक की नजर से देख रहे हैं.

आपके सोशल होने पर प्रॉब्‍लम होना

पार्टनर अगर आपके बाहर जानें या दोस्‍तों के साथ उनके बिना जाने पर शंका जताते हैं या आपसे कहते है कि ‘मुझे आप पर भरोसा है लेकिन मुझे उन पर नहीं’, तो इसका मतलब है कि उनके मन में बहुत सारी आंशकाएं हैं. आपके लाख कहने पर भी आपको वे अकेले आपके सोशल सर्कल में नहीं भेजना चाहते हैं तो आपके रिश्ते में भरोसे की कमी है.

