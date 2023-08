भारत

Independence Day 2023: बंटवारे की भीषण त्रासदी में रावलपिंडी की 90 महिलाओं ने दी शहादत, आज भी जिनके लिए होती है प्रार्थना

Violence against women during the Partition: भारत और पाकिस्तान को दो सौ साल से ज्यादा के संघर्ष के बाद अंग्रेजी राज से मुक्ति मिली थी. हालांकि आजादी का शुरुआती आस्वाद काफी तल्ख रहा और दोनों देशों ने बंटवारे की भीषण त्रासदी देखी. इसमें महिलाओं के साथ हुई हिंसा सबसे प्रमुख है.