UPSC Civil Services 2019 Results: Complete toppers list here; Pradeep Singh tops, Jatin Kishore 2nd, Pratibha Verma 3rd
Pradeep Singh has topped the UPSC 2019 and Pratibha Verma, who has come third, is the topper among women candidates. Jatin Kishore has come second in the exams.
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DNA webdesk
The Union Public Service Commission (UPSC) has announced the result for UPSC Civil Service Examination 2019 today on the official website upsc.gov.in. Candidates who had appeared for the UPSC Civil Services Exam should note that the UPSC Civil Services Examination 2019 result or the provisional appointment list for the candidates has been released on the official website — upsc.gov.in.
The commission has released the provisional appointment list for the candidates who have qualified in the Civil Services Exam 2019 and a total of 829 candidates have been recommended for appointment.
Pradeep Singh has topped the UPSC 2019 and Pratibha Verma, who has come third, is the topper among women candidates. Jatin Kishore has come second in the exams.
The list has been released on the basis of the written examination and personality test of the Civil services examination 2019.
The UPSC has released the list, in order of merit, of candidates who have been recommended for appointment to:
(i) Indian Administrative Service;(ii) Indian Foreign Service;(iii) Indian Police Service; and(iv) Central Services, Group ‘A’ and Group ‘B’
S.NO. ROLL NO NAME1 6303184 PRADEEP SINGH2 0834194 JATIN KISHORE3 6417779 PRATIBHA VERMA4 0848747 HIMANSHU JAIN5 0307126 JEYDEV C S6 5917556 VISHAKHA YADAV7 4001533 GANESH KUMAR BASKAR8 0418937 ABHISHEK SARAF9 6303354 RAVI JAIN10 0712529 SANJITA MOHAPATRA11 5813443 NUPUR GOEL12 0214364 AJAY JAIN13 0631338 RAUNAK AGARWAL14 0405090 ANMOL JAIN15 0515674 BHOSLE NEHA PRAKASH16 6419694 GUNJAN SINGH17 0876541 SWATI SHARMA18 0833281 LAVISH ORDIA19 0830832 SHRESTHA ANUPAM20 5806038 NEHA BANERJEE21 0870407 PRATYUSH PANDEY22 6622267 PATKI MANDAR JAYANTRAO23 6301851 NIDHI BANSAL24 0825069 ABHISHEK JAIN25 0850640 SHUBHAM AGGARWAL26 6401083 PRADEEP SINGH27 0867471 HIMANSHU GUPTA28 0867400 CHANDRAJYOTI SINGH29 0841628 MAYANK MITTAL30 7111209 PARI BISHNOI31 4902723 SIMI KARAN32 0818608 GEETANJALI SHARMA33 0842160 NAVNEET MANN34 5803548 APURV CHAUHAN35 6309267 KANCHAN36 2000141 SARANYA R37 0809220 NATISHA MATHUR38 3409693 ABHISHEK AUGUSTYA39 0825660 RUCHI BINDAL40 1911734 ASWATHY SRINIVAS41 0829260 AYUSHI JAIN42 0818704 DIPANKAR CHOUDHARY43 0846313 SHUBHAM BANSAL44 6626157 KULKARNI ASHUTOSH C45 1902112 SAFNA NAZARUDEEN46 1022245 PEDDITI DHATRI REDDY47 1200993 ISHWARYA R48 0519095 DEEPAK BABULAL KARWA49 0806538 YUVRAJ SEDDHARTH50 1106128 SHISHIR GUPTA51 0834743 ANANYA SINGH52 0865351 OM KANT THAKUR53 0815128 ASHISH KUMAR54 0800327 MUKUND KR55 1903784 ARUN S NAIR57 1210332 YASHNI NAGARAJAN58 1220757 C JAYASHARADHA59 0807744 ARANYAK SAIKIA60 0836397 DIVYANSHU SINGAL61 6309438 PRIYANK KISHORE62 6300881 AVADH SINGHAL63 0884612 PATIL YOGESH ASHOKRAO64 0303740 DHEERAJ KUMAR SINGH65 6309407 AASHIMA GOYAL66 0851798 SAURAV PANDEY67 0885988 NIKITA YADAV68 2003015 PRIYANKA S69 0810354 NAVNEET MITTAL70 5818080 ROMA SRIVASTAVA71 0312275 YASHASWINI B72 0830403 CHANDRIMA ATTRI73 5807008 ABHISHEK KUMAR74 3520231 RIDDHIMA SHRIVASTAVA75 1202292 SRUTANJAY NARAYANAN76 1014416 MALLAVARAPU SURYATEJA77 0830234 KATTA RAVI TEJA78 0860705 SHASHWAT TRIPURARI79 0826444 DIVYA SHAKTI80 3505234 DARPAN AHLUWALIA81 6306755 ANIL KUMAR RATHORE82 0818138 SHRUTI SRIVASTAVA83 6308303 SHIVENDU BHUSHAN84 0116568 JIVANI KARTIK NAGJIBHAI85 0805697 SHUBHANK MISHRA86 0828929 MADHUMITA87 3518213 MUSKAN JINDAL88 0879045 SHUBHANGI SRIVASTAVA89 0310344 NIDHIN K BIJU90 0824734 ANUPAMA SINGH91 1015007 NARWADE VISHAL TEJRAO92 1901997 DEVI NANDANA A V93 0501452 AISHWARYA SHEORAN94 0867485 ANISHA TOMAR95 1011683 SINGA REDDY RUSHIKESH REDDY96 0867930 HARDIK AGARWAL97 6616750 SHIKHAR CHOUDHARY98 0880616 Y MEGHA SWAROOP99 1906763 ARCHANA P P100 0820345 AMIT JAIN101 0868745 BISHAKHA JAIN102 6801257 SIDHARTHA GUPTA103 0303282 M V SATYA SAI KARTHIK104 0849790 ADITYA BANSAL105 0336992 MANOJ MADHAV S106 6300802 MAYUR KHANDELWAL107 1525217 ANSHUMAN RAJ108 0329124 KUMAR SHIVASHISH109 6624057 CHAVAN RAHUL LAXMAN110 6415020 MANDA MAKARANDU111 6606025 SHUBHAM KATIYAR112 6318507 SIZAL AGARWAL113 1905416 SARATH SANKAR114 0802895 ANURAG DWIVEDI115 0871949 KUMAR SAURABH116 1219170 R ANAMIKA117 1003183 TATIMAKULA RAHUL KUMAR REDDY118 1902543 MALAVIKA G NAIR119 1215367 MURUGANANTHAM M120 0816769 ANUP DAS121 0821990 NEHA BANDHU122 0845206 SUJIT SHANKAR123 0829970 PUNEET DWIVEDI124 1907836 VEENA S SUTHAN125 6317508 NABAL KUMAR JAIN126 5916376 SARJANA YADAV127 7007376 RAGHAV JAIN128 0111017 AGRAWAL JITENDRA MURARILAL129 1137850 VIPUL KHANNA130 0804966 KUNAL AGGARWAL131 0836109 PAWAN KUMAR GOEL132 0317330 VINODHPATIL H133 4300732 RICHARD YANTHAN134 1416694 VISHAKHA DABRAL135 1019486 JANGAM KULADEEP136 5605395 KARTHIKEYAN S137 0512940 DESAI NEHA DIWAKAR138 0832308 ANUKRITI SHARMA139 0886225 NEHA GOYAL140 0116370 AKARSHI JAIN141 1213860 AMMU J142 0817555 PARITOSH PANKAJ143 6630224 MANKALE JAYANT KISHOR144 3539415 JASROOP KAUR BATTH145 0819817 RISHI ANAND146 5809251 MANUSH PAREEK147 6304400 DEEPTI GARG148 3403715 SUNNY GUPTA149 0809673 AKSHANSH YADAV150 5817381 HARSHIT KUMAR151 0503812 DESHMUKH ABHAYSINHA BALASAHEB152 0845538 PADMINI NARAYAN153 0510368 SHAIKH MOHD ZAIB ZAKIR154 1209493 ABHISEK OSWAL155 4005856 SIDDHARTH PALANICHAMY S156 0846361 GEORGE ALLEN JOHN157 1315257 PRIYAMVAD158 0873852 NEETU159 5818699 TANYA SINGHAL160 6318301 CHIRAG JAIN161 0867353 ANGAD MEHTA162 4900693 UMESH PRASAD GUPTA163 0831413 SIDDHARTH DHAPOLA164 0413421 AHINSA JAIN165 4103878 HARSHA PRIYAMVADA166 0861513 SHIREEN PRAKASH167 0336330 KEERTHANA H S168 0825267 RAHUL GOEL169 5814657 SATYAM170 1002356 KESARAPU PREM SAGAR171 1216687 PRITHIKA RANI M172 4115392 MAYANK MISHRA173 0812668 MOOMAL RAJPUROHIT174 0827970 APRAJIT175 0832349 PIYUSH SINHA176 1910119 JITHIN RAHMAN177 3403653 DEVAHUTI178 0834834 NISHANT SAURABH179 0701893 SAMBHAV JAIN180 1521384 NIDHI THAKUR181 0849684 NIKHIL AGARWAL182 0706005 KUMAR BISWARANJAN183 0849446 ANCHAL CHAUHAN184 0800023 PARIKSHIT KHATANA185 1907953 RUMAIZA FATHIMA R V186 1229862 RAMYA R187 0845265 SWEETY SAHRAWAT188 5800817 NONGJAI MOHD ALI AKRAM SHAH189 0851053 SONAKSHI SAXENA190 0850178 SHAILAJA DAS191 2604565 VIDHU SHEKHAR192 6702644 YASHPRATAP SHRIMAL193 0818836 SAMIR AHMAD194 0849491 ANNAPURNA SINGH195 5304370 VEDBHUSHAN196 7011741 RASPREET SINGH197 1909833 K AMAN CHANDRAN198 1025319 G CHANDEESH199 0419372 KRISHAN LALCHANDANI200 6620232 ASHWINI TANAJI WAKADE201 6312793 SOHAN LAL202 1517045 RAHUL MISHRA203 0838567 VIKASH KUMAR204 6618761 MISAL SAGAR BHARAT205 0832725 ANKUR KUMAR JAIN206 5801768 BRIJESH JYOTI UPADHYAY207 5805256 POOJA KUMAR208 0822045 SHASHANK SHEKHAR SINGH209 4906766 SUTHAN ABDULLAH210 0878015 GITTE MADHAV VITTHALRAO211 6310385 CHAVAN KUNAL MOTIRAM212 0826849 GAUTAM GOEL213 0334282 SACHIN HIREMATH S214 3807899 MAHAJAN SUMIT RAJESH215 1407722 CHIRAG JAIN216 1019760 PRATHYUSH SARASA217 1908556 UTHARA MARY REJI218 0827542 BADETI SATHYAPRAKASH219 7005786 NITESH KUMAR JAIN220 0239292 SHIVAM ASHUTOSH221 6311737 LODHA SHRENIK DILIP222 3522693 DEVAYANI223 0860411 SHUBHAM AGARWAL224 0846413 SARANSH MAHAJAN225 0305291 HEMA NAYAK226 6308471 SHINDE AVINASH SANJEEVAN227 5805867 AOJASVI RAJ228 1912562 EGNA CLEETUS229 0202986 ARUSHI MISHRA230 1229457 GIRI SANKAR R231 6403971 KHANDEKAR SHRIKANT KUNDALIK232 0813980 RINKU233 2405381 MATTHEWS MATHEW234 6316524 NIKAS KUMAR235 0886284 HARSHITA236 0850209 ANKITA AGARWAL237 0836062 TAANYA AMBASTHA238 0841048 ABHINAV CHOUDHARY239 0318239 MANJEET KUMAR YADAV240 3406276 PARTH GUPTA241 6414942 SOFIA242 0407768 PRAKHAR SINGH243 0859561 UTKARSH SINGH244 0837363 PINNANI SANDEEP KUMAR245 7913985 ABHINAV TYAGI246 7007417 MANINDERJIT KAUR247 2207067 PRASHANT SHARMA248 0828104 ASRAR AHMAD KICHLOO249 6312352 KAPASE YOGESH SHIVKUMAR250 1028065 C CHAITANYA KUMAR REDDY251 1207271 SWETHAA S252 6703759 NOORUL QUAMER253 0830261 SALONI JAIN254 1905685 AJMAL SHAHZAD ALIYAR RAWTHER255 0221459 ABHISHEK BHAL256 6309560 SHILPI257 7303826 K M PRIYANKA258 0851466 FARMAN AHMAD KHAN259 5812020 KEVIN TOMS SKARIA260 0867642 MUKUL JAMLOKI261 6302593 PREETI KUMARI262 0853971 VARUN SINGHAL263 0827285 CHEEMALA SIVA GOPAL REDDY264 1906843 ANU JOSHY265 1914647 N RAVISANKAR SARMA266 6102138 PANKAJ SRIVASTAVA267 4902449 AYUSH KHARE268 6619213 MANISH SHARMA269 0425555 ANKIT KUMAR JAIN270 0839505 ARCHIT NIGAM271 0809246 ASHISH JOON272 0845362 B RAHUL273 3501123 NIHAL RANDHAWA274 5805541 RHEECHA RATNAM275 6614509 PUJARI GOURI NITIN276 0420810 KARTIK SHROTRIYA277 0109183 GAJRAJ BACHHAWAT278 0306529 ABHISHEKGOWDA MJ279 1016512 V TEJA DEEPAK280 1202637 SHUBHAM BAJAJ281 6603500 ATRE SHANTANU KISHOR282 5203617 ABHIJEET BHANAWAT283 1048539 GORIJALA MOHANA KRISHNA284 3504967 OJASVI285 6501121 ANIKET SACHAN286 1232300 PURANASUNTHARI M287 0515047 SHINDE PRASAD SITARAM288 6302687 ABHISHEK KUMAR289 7803507 DEEPAK SAINI290 0841991 SHUBHAM KUMAR291 1909890 ASISH DAS292 6302759 MOHD SHAFIQ293 0802183 VISHAL KUMAR294 0833578 ANKIT SHANKAR MISHRA295 0882984 AMIT KUMAR CHATURVEDI296 0870324 SACHIN KUMAR YADAV297 0313414 B KRUTI298 0878974 JAYANT NAHATA299 1905625 ANOOP S300 0856394 SONALI MISHRA301 5906759 VIVEK KV302 2606514 ASHUTOSH K R PANDEY303 0815544 SUFIYAN AHMED304 1908553 VISHNU DAS305 3531107 ABHINAV GOPAL306 0806095 KUMKUM SEN307 7808951 RAJNISH PATIDAR308 1524700 PRASHANT JADEJA309 0815474 SHIVA SINGH310 0847005 MAITHREYI NAIDU311 0883220 MEDHA ANAND312 2613986 DIVYA MISHRA313 0806590 AGALE AKASH VINAYAKRAO314 1042161 A VENKATESHWAR REDDY315 1301406 AZHARUDDIN ZAHIRUDDIN QUAZI316 6316557 ABHINAV KUMAR SINGH317 1111762 RAVI KUMAR SIHAG318 0814838 RAGHAV TANEJA319 1912200 NIDHINRAJ P320 5105372 DHEERAJ KUNUBILLI321 1126713 AMRIT JAIN322 0865934 VINAYAK CHAMADIA323 0840344 NAMGYAL ANGMO324 6624474 SAURABH GOYAL325 0845401 ANKIT AGARWAL326 2001404 M BHARANI327 0818557 VAIBHAV TRIVEDI328 0836704 ASIF YOUSUF TANTRAY329 1045328 BHARANI VLSVSS330 1026940 SIRISETTI SANKEERTH331 1217778 ABISHEK S332 5806039 AHMAD BELAL ANWAR333 0811261 AGRIM KUMAR334 0852610 DESHPANDE MANDAR KISHOR335 7812616 ANANYA AWASTHI336 0337408 VENKATAKRISHNA S337 1228230 KRISHNA PRASAD R338 0411885 ASHUTOSH GARG339 0853569 SHWETA SUMAN340 0326103 RAJENDRA RAJ341 5910579 AYUSH VIKRAM SINGH342 1135651 DIKSHA343 6301993 SANKET KUMAR344 8200903 MUTHINENI SAITEJA345 1522301 AVINASH CHANDRA SANDILYA346 1903346 GOPU R UNNITHAN347 1125242 MANISH CHOUDHARY348 0859102 SUJATA AGRAWAL349 1204925 ARJUN C350 5801755 NADIA BEIG351 0815117 AKANKSHA GUPTA352 3539019 KHUSHPREET KAUR353 0883380 SHIVAM UPADHYAYA354 6316612 VIKRAM SINGH355 7103121 ADITYA PAREEK356 4101930 PRATIK JAIN357 0839778 SAHIL T GEORGE358 6417053 UMA SHANKAR PRASAD359 0301256 MITHUN H N360 5917104 SHIVAM TYAGI361 0714702 ARGHYA PATNAIK362 0329590 STEFAN SIMON TOBIAS363 0340880 VENKATRAMAN KAVADIKERI364 0827142 ANKIT JAIN365 6300686 KUMAR SANJEEV366 6400186 SHUBHAM KUNDAL367 2407196 ASHIK ALI P I368 5921199 ABHISHEK KUMAR TIWARI369 6400745 DEEPIKA370 0830947 JITENDRA KUMAR YADAV371 6311825 RISHU PRIYA372 7701613 ANSHUMAN YADAV373 0817861 PARIKSHIT THOUDAM374 0868648 SUGANDHA JINDAL375 4107170 RITESH SINGH376 0124160 DOBARIYA CHINTAN PRABHUBHAI377 0844948 SINGH PRABHAT GYANENDRA378 0502557 RAJAT RAVINDRA UBHAYKAR379 0342146 JUBIN MOHAPATRA380 0311457 KOUSHIK H R381 6302337 DINESH PRATAP SINGH RATHORE382 7814881 ADITYA KAKADE383 3803935 KIRDAK NEHA LAXMAN384 0310022 VISHNUSANKAR385 1204457 S MOHAMMED YAKUB386 0810641 PRATIBHA SINGH387 0882680 SHIVAM SIDDHARTH388 1903371 SHAHUL HAMEED A389 6315457 PATIL NIMISH DASHARATH390 0117361 MANISH KUMAR CHOUDHARY391 0801920 TIKAM SINGH VERMA392 1209930 RAGUPATHI B393 3515224 MAHAK SWAMI394 0809581 NAVNEET SEHARA395 0819391 VARUN B R396 1906744 SHAHEEN C397 0872967 PRASHANT BADAL NEGI398 0853405 KUMAR ASHISH399 6303562 GITE MAHESH BABASAHEB400 1031022 SHASHANK SHEKHAR401 0801656 MRIDUL SINGH402 1905675 GOKUL RAJ G403 6418278 MD SHABBIR ALAM404 1541002 KUMAR NISHANT VIVEK405 1900499 ADHARSH RAJEENDRAN406 0332546 MANJUNATH R407 0831117 PAWAN KUMAR MEENA408 0801584 AASHISH AGARWAL409 0319100 HARISHA B C410 5915961 SHWETA NAGARKOTI411 0813289 ADITI SINGH412 1800337 AFTAB RASOOL413 0827666 SWETA SUMAN414 0865625 ABHISHEK SHIVHARE415 0840820 AJAY KUMAR GAUTAM416 6307930 VISHAL KUMAR PATHAK417 0854925 RENUKUNTLA SHEETAL KUMAR418 6618039 PATIL KANTILAL SUBHASH419 0340474 YATISH R420 6312980 RAHUL MODI421 7102114 ABHISHEK PALASIA422 1910162 SHIYAZ K M423 0864396 AMIT KUMAWAT424 0859934 PANKAJ KUMAWAT425 0854645 VIVEK CHANDRA YADAV426 1226101 SEDHU MADHAVAN S427 1039342 MUKKERA LAXMI PAVANA GAYATHRI428 5101268 KOLLABATHULA KARTHIK429 5204511 ANKUSH KOTHARI430 0824322 REENA HANSDAK431 5605664 LOGESH KUMAR P432 0836357 SURUCHI SINGH433 0826504 JADHAWAR AVINASH BHIMRAO434 4907663 YOGESH KUMAR PATEL435 0339514 SANDIP KUMAR436 5605259 GOWRISANKAR D437 6318932 JYOTI YADAV438 1220615 B SARAVANAN439 0517036 DARADE PARMANAND PRAVIN440 0301333 JAGADEESH ADAHALLI441 0828327 SAMIR KUMAR JENA442 0852313 VINEET KUMAR443 2610276 SPARSHA NILANGI444 7302303 VIVEK H B445 5607876 PRABINA P446 0331335 ANAND KALADAGI447 1913772 SARATH R S448 6315860 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO449 1228640 JAYA CHITRA K450 6614308 VIKRAM SIHAG451 0862795 VAIBHAV CHOUDHARY452 0825480 ABHISHEK KUMAR453 1203182 SANTHA MEENA M454 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SINGH491 1227458 T M YAMINI492 0851340 GAURAV GOSWAMI493 0227964 VIBHA SINGH494 1219268 R ANJALI495 0831196 ADITYA SAURABH496 1204146 T BHUVANESH RAM497 6609366 KELKAR SUBHRAMANYA BHALCHANDRA498 0301073 HEMANTH N499 1206520 SANGEETHA S500 6315981 ANKIT KUMAR CHOUKSEY501 6601750 SANKPAL PRANOTI SANJAY502 3510968 EKAM J SINGH503 0878754 NISHA504 1232288 SHOBIKA S S505 1014928 BANOTH MRUGENDER LAL506 4004464 DIVYA R507 6623216 SUMIT KAILAS JAGTAP508 6418537 SUMAN NALA509 6319166 GURSIMAR SINGH510 1011066 KORUPOLU SATYA DHARMA PRATAP511 0321656 MD QAMARUDDIN KHAN512 6421207 RAKESH513 3529618 DIVESH SHASHNI514 1213070 KRISHNA PRIYA S515 0885805 PRANJAL VERMA516 6312652 DUDAM VINAY KANTH517 0862567 ANIL KUMAR518 6300380 PRASHANT SAGAR519 6312812 SHIVANI MEHLA520 6306477 DEEPAK DHANKHER521 0429789 KUSHAL CHOUKSEY522 6312901 ADITYA S WARRIER523 6319310 PRIYANSHU SINGH524 0809508 LODH PRASANNA RAMESHWARSINGH525 6300436 VIPIN YADAV526 0815164 ADITYA KUSHWAHA527 3601577 MANE NAVANATH SHIVAJI528 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SHIVAM PRAJAPATI565 1903474 NITHIN K566 5103480 KORUKONDA SIDDHARTH567 4124832 MANAS RANJAN SAHU568 1038292 MITHUN RAJA YADAV BERI569 5904607 SONU BHATT570 6207927 GOSU RAMESH571 5604282 KAVITHA M572 2611849 KUMAR ANKIT573 0864205 MANISH KUMAR574 0810967 SHINDE SURESH KAILASRAO575 0120559 PARMAR PINKESHKUMAR LALITKUMAR576 2604439 SHUBHAM MAURYA577 5809764 ADITYA578 0807382 VIKASH VARMA579 0814038 MOHAMMAD AAQUIB580 1215432 ANUGRAHA V581 0338051 SAPNA PRIYA582 0319980 PRUTHVI S HULLATTI583 0317971 SUHAS R584 0868332 KAMBHAM SAMUEL PRAVEEN GOWTHAM585 0881339 SUSAN BLESSY BAKKI586 0506697 AKASH CHOUDHARY587 0844274 SHAKTI SINGH ARYA588 2611449 VIVEK RAJPOOT589 6903231 ASHUTOSH SHRIVASTAVA590 6303857 WAYKOS ABHIJIT JINCHANDRA591 6413836 ABHILASH SHASHIKANT BADDUR592 0820452 PANKAJ KUMAR RASGANIA593 0801337 RAVI GANGWAR594 0329054 DARSHANA KUMAR H G595 0878636 AKSHAY RANJUMESH596 0819562 REHAN KHATRI597 0810119 ROBINSON GURIA598 1222415 CHILUMULA RAJANIKANT599 1908704 DEEPU SUDHEER600 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LAL MEENA675 3534075 SAHIL SINGH676 6403059 ARVIND MEENA677 4200110 YANGCHEN DOMA BHUTIA678 0836000 MAYANK MEGHWAL679 1515598 URVI VERMA680 2638624 YASHLOK KUMAR DUTT681 1132575 RASHMI SHAKRAWAL682 0849679 MANDEEP KUMAR683 6317975 NITIN KUMAR684 0834564 DEEPAK KUMAR685 6319587 PRIYANSHU KHATI686 1400799 DEEPAK SINGH687 2611943 NIKHIL KHARE688 6617405 HRISHIKESH SHRIPAD DESHMUKH689 7911812 ANURAG SINGH690 1028434 DARIPELLI RAMESH691 6400302 BALVEER SINGH692 0819666 SHREYA CHOUDHARY693 0855702 PRAKHAR JAIN694 0809518 BANOTH RAKESH NAIK695 6615088 VHATKAR SOURABH VIJAYKUMAR696 0842378 KUMAR SAUMYA697 6615096 NIVEDITA DUTTA698 6207904 PALANI PHANI KIRAN S699 0821870 DUSHYANT TANWAR700 0849516 PRATIBHA SINGH701 0102028 RUPELLA SANDEEP MUKESHKUMAR702 0835003 RIJUL703 0886170 PRABAL GARG704 6300952 BHOSALE AKSHAY DINKAR705 6911553 ALOK KUMAR VERMA706 5809433 PUSHPENDRA GEHLOT707 6318255 HARSH BANSAL708 6311642 RISHIKESH MEENA709 0887319 AASMA GARG710 6626430 SARKATE ABHIJEET VISHWANATH711 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KISHORE SUTRADHAR785 6606290 SANGRAM SATISH SHINDE786 0860622 KARISHMA PANT787 5802252 SARVESH SONWANI788 5810869 ANKIT SINGH789 6611214 VIDYAGAR AJINKYA ANANT790 1134724 UTTAM KUMAR MEENA791 0868090 AMIT KUMAR JHURAWAT792 0835082 ABHISHEK SINGHAL793 1126057 RAVI KUMAR MEENA794 6302714 ZENDEN LINGZERPA795 1138573 SANJEEV MANDIA796 6403023 NUNAVATH PRAVEEN NAYAK797 1131015 YASHWANT MEENA798 1118307 RAJESH KUMAR MEENA799 0125340 GALCHAR PRIYANKKUMAR HAMIRBHAI800 0335595 MANJESH KUMAR A P801 0524906 YADAV SATYAJEET MADAN802 1126417 RAMMOHAN MEENA803 1909640 RAHUL R804 1915241 GOKUL S805 0837986 SANDEEP806 0826707 SAPNA KUMARI807 0887155 KARANBIR SINGH CHOHAN808 6508542 SAHIL BANSAL809 2113631 SALONI MITTAL810 3811653 MAHAJAN SAMEER VIJAY811 1232286 BHARATH KUMAR V812 6505910 SHINDE SUNIL RAJENDRA813 1422568 KARTIK KANSAL814 0872193 SUSHANT PADHA815 3522678 HARJINDER SINGH816 1229561 P KADHIRAVAN817 0808792 NIKHIL PRASANNA JAYAN818 5809627 ASHUTOSH NANDAN819 0716596 BIBHUTI BHUSAN NAYAK820 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