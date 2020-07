Watan Zalmi CC vs Kristianstad CC, Dream11 Prediction: Best picks for WZC vs KSS in ECS T10 Gothenburg

Dream11 Prediction: Watan Zalmi CC vs Kristianstad CC - ECS T10 Gothenburg 2020

WZC vs KSS Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Watan Zalmi CC vs Kristianstad CC in ECS T10 Gothenburg 2020 match today, July 15.

Watan Zalmi CC vs Kristianstad CC (WZC vs KSS) Dream11

Wicketkeeper – W Safi

Batsmen – T Khan, S Robel, A Shinwari, W Musleh

Allrounders – A Haq-Khan, N Mohammad, I Zahiri

Bowlers – S Shirzad, E Raisi and K Jan Mohammad

WZC vs KSS My Dream11 Team

W Safi, T Khan, S Robel, A Shinwari, W Musleh, A Haq-Khan, N Mohammad, I Zahiri, A Hussain, U Sarwar, Z Zadran and B Patel

WZC vs KSS Probable Playing11

Kristianstad CC: N Musleh, W Musleh, N Ahmad, A Shinwari, I Wafa, I Zahiri, K Khawri, K Jan Mohammed, F Khawri, A Shinwari and S Khan

Watan Zalmi CC: Umair Chaudary (C), Mokhtar Ghulami, W Safi, Rubal Pathak, Zahoor Sabir, Arfan Arif, Ammar Zafar (WK), Aditya Arora, Ashiq Hussain, Imam Shaik, Usman Sarwar.

