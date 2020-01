Titans vs Lions, Dream11 Prediction: Best picks for TIT vs LIO today in Momentum One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction - Titans vs Lions

TIT vs LIO Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Titans vs Lions match today at the SuperSport Park in Centurion on January 31.

Titans vs Lions (TIT vs LIO) Dream11

Wicketkeeper – Ryan Rickelton

Batsmen – Tony de Zorzi, Dean Elgar, Dominic Hendricks, Rassie van der Dussen (C), Theunis de Bruyn (VC)

Allrounders – Dwaine Pretorius

Bowlers – Hardus Viljoen, Beuran Hendricks, Migael Pretorius, Lungi Ngidi

TIT-XI vs LIO Probable Playing 11

Team Titans (Playing XI): Tony de Zorzi, Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Farhaan Behardien, Heinrich Klaasen (C), Corbin Bosch, Gregory Mahlokwana, Hardus Viljoen, Tshepo Moreki, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi.

Team Lions (Playing XI): Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Dominic Hendricks, Rassie van der Dussen, Dwaine Pretorius, Kagiso Rapulana, Bjorn Fortuin, Aaron Phangiso (C), Beuran Hendricks, Migael Pretorius, Malusi Siboto/Nicky van den Bergh.

