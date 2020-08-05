Trending#

China

Sushant Singh Rajput

coronavirus

lockdown

covid-19 cases in india

  1. Home
  2. Sports
  3. Cricket


Sharjah Bukhatir vs Team Abu Dhabi Dream11 Prediction: Best picks for SBK vs TAD in Emirates D10 Tournament

SBK vs TAD Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi Dream11 Team Player List, SBK Dream11 Team Player List, TAD Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi Head to Head.


Sharjah Bukhatir vs Team Abu Dhabi, Sharjah Bukhatir, Team Abu Dhabi, Dream11, #Dream11, Cricket, SBK vs TAD, SBK v TAD, #SBKvTA

Sharjah Bukhatir vs Team Abu Dhabi

Share

Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Aug 5, 2020, 01:59 PM IST

Dream11 Prediction: Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi - Emirates D10 Tournament

SBK vs TAD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi in Emirates D10 Tournament match today, August 5.

 

Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi (SBK vs TAD) Dream11

Wicketkeeper – F Ahmed

Batsmen – A Abid, U Ali, C Rizwan

Allrounders – G Cremer, G Farid, R Mani, A Anwaar

Bowlers – D Khan, G Gopalakrishnan and S Ramesh

SBK vs TAD My Dream11 Team 

F Ahmed, CP Rizwan, Basil Hameed (VICE CAPTAIN), Iqrar Shah, Muhammad Kaleem, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh

SBK vs TAD Probable Playing11

Sharjah Bukhatir XI: K Shah, R Mani, U Ali, F Ahmad, Rizwan CP, S Ramesh, J Shamzu, A Anwaar, G Gopalakrishnan, N Shibu and H Bilal

Team Abu Dhabi: K Smith, O Hassan Shah, A Abid, G Cremer, R Ali, A Lakra, G Farid, R Bhatia, D Khan Orakzai, V Vijayan and G Murtaza