Sharjah Bukhatir vs Team Abu Dhabi Dream11 Prediction: Best picks for SBK vs TAD in Emirates D10 Tournament
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Sharjah Bukhatir vs Team Abu Dhabi
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction: Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi - Emirates D10 Tournament
SBK vs TAD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi in Emirates D10 Tournament match today, August 5.
Sharjah Bukhatir XI vs Team Abu Dhabi (SBK vs TAD) Dream11
Wicketkeeper – F Ahmed
Batsmen – A Abid, U Ali, C Rizwan
Allrounders – G Cremer, G Farid, R Mani, A Anwaar
Bowlers – D Khan, G Gopalakrishnan and S Ramesh
SBK vs TAD My Dream11 Team
F Ahmed, CP Rizwan, Basil Hameed (VICE CAPTAIN), Iqrar Shah, Muhammad Kaleem, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh
SBK vs TAD Probable Playing11
Sharjah Bukhatir XI: K Shah, R Mani, U Ali, F Ahmad, Rizwan CP, S Ramesh, J Shamzu, A Anwaar, G Gopalakrishnan, N Shibu and H Bilal
Team Abu Dhabi: K Smith, O Hassan Shah, A Abid, G Cremer, R Ali, A Lakra, G Farid, R Bhatia, D Khan Orakzai, V Vijayan and G Murtaza