Sharjah Bukhatir vs ECB Blues Dream11 Prediction: Best picks for SBK vs ECB in Emirates D10 Tournament

Dream11 Prediction: Sharjah Bukhatir XI vs ECB Blues - Emirates D10 Tournament

SBK vs ECB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sharjah Bukhatir XI vs ECB Blues in Emirates D10 Tournament match today, August 6.

Sharjah Bukhatir XI vs ECB Blues (SBK vs ECB) Dream11

Wicketkeeper – V Aravind

Batsmen – R Mani, C Suri, K Shah, J Shamzu

Allrounders – U Ali, R Mustafa, A Anwaar

Bowlers – S Ramesh, A Raza and A Shetty

SBK vs ECB My Dream11 Team

V Aravind, CP Rizwan, Basil Hameed (VICE CAPTAIN), Iqrar Shah, Muhammad Kaleem, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh

SBK vs ECB Probable Playing11

Sharjah Bukhatir XI: K Shah, R Mani, U Ali, F Ahmad, Rizwan CP, S Ramesh, J Shamzu, A Anwaar, G Gopalakrishnan, N Shibu and H Bilal

ECB Blues: R Mustafa, C Suri, V Aravind, M Usman, M Boota, T Ali, A Raza, K Daud, M Khan, K Meiyappan and A Shetty