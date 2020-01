New Zealand Women vs South Africa Women, 2nd ODI Dream11 Prediction: Best picks for NZW vs SAW today

Dream11 Prediction - New Zealand Women vs South Africa Women

NZW vs SAW 2nd ODI Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand Women vs South Africa Women match today on January 27.

New Zealand Women vs South Africa Women (NZW vs SAW) Dream11

Wicketkeeper – Lizelle Lee

Batsmen – Suzie Bates (C), Laura Wolvaardt (VC), Katie Perkins, Lauren Down

Allrounders – Sophie Devine, Dane Van Niekerk, Amelia Kerr

Bowlers – Shabnim Ismail, Masabata Klaas, Rosemary Mair

NZW-XI vs SAW My Dream11 Team

Lizelle Lee, Suzie Bates (C), Laura Wolvaardt (VC), Katie Perkins, Lauren Down, Sophie Devine, Dane Van Niekerk, Amelia Kerr, Shabnim Ismail, Masabata Klaas, Rosemary Mair

NZW-XI vs SAW Probable Playing 11

Team New Zealand Women (Playing XI): Bernadine Bezuidenhout, Lauren Down, Suzie Bates, Sophie Devine (C), Rachel Priest (WK), Katie Perkins, Hayley Jensen, Amelia Kerr, Anna Peterson/Leigh Kasperek, Holly Huddleston, Rosemary Mair.

Team South Africa Women (Playing XI): Laura Wolvaardt, Lizelle Lee, Sune Luss, Dane Van Niekerk (C), Mignon du Preez, Trisha Chetty, Chloe Tryon, Marizanne Kapp, Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Masabata Klaas.

