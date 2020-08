Nangarhar Province vs Faryab Province Dream11 Prediction: Best picks for NGH vs FYB in Afghan One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction: Nangarhar Province vs Faryab Province - Afghan One-Day Cup 2020

NGH vs FYB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Nangarhar Province vs Faryab Province in Afghan One-Day Cup 2020 match today, August 16.

Nangarhar Province vs Faryab Province (NGH vs FYB) Dream11

Wicketkeeper – I Mohammadi

Batsmen – B Shah, Z Zakhel, S Zaman

Allrounders – F Haq, T Stanikzai, S Safi, I Safi

Bowlers – Ezzat, T Adil, B Shah

NGH vs FYB My Dream11 Team

I Mohammadi, B Shah, Z Zakhel, S Zaman, F Haq, T Stanikzai, S Safi, I Safi, Ezzat, T Adil, B Shah

NGH vs FYB Probable Playing11

Nangarhar Province: N Omar, Z Akbari, B Shah, T Stanikzai, S Zaman (c), T Adil, M Ishaq (wk), F Khawari, A Adil, I Abdulrahimzai, B Abdul Rahimzai

Faryab Province: J Gul, Ezat, Z Zakhail, Hidayatullah, Murad Ali (c & wk), E Ahmad, I Safi, R Niazi, S Safi, Fazal Haq, Z Ahmadzai