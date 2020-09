Mis Ainak Knights vs Kabul Eagles Dream11 Prediction: Best picks for MAK vs KE in Shpageeza T20 League

Dream11 Prediction: Mis Ainak Knights vs Kabul Eagles - Shpageeza T20 League

MAK vs KE Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Mis Ainak Knights vs Kabul Eagles in Shpageeza T20 League match today, September 8.

Mis Ainak Knights vs Kabul Eagles (MAK vs KE) Dream11

Wicketkeeper – M Shahzad (c)

Batsmen – N Ali Zadran, S Atal, H Shahidi, G Zadran

Allrounders – S Shenwari (VC), Farmanullah

Bowlers – Dawlat Zadran, Z Rahman-Akbar, A Mazari, N Ahmed

MAK vs KE My Dream11 Team

MAK vs KE Probable Playing11

Mis Ainak Knights: Mohammad Shahzad, Najeeb Tarakai, Hashmatullah Shahidi, Ghamai Zadran, Sadiqullah Pacha, Shahidullah, Ibrahim, Dawlat Zadran, Shapoor Zadran, Abdullah Mazari, Noor Ahmad

Kabul Eagles: Rahmanullah Gurbaz, Noor Ali Zadran, Sediqullah Atal, Samiullah Shenwari, Younus Ahmadzai, Zaiur Rahman Sharifi, Farmanullah, Nangelia Kharote, Ziaur Rahman Akbar, Nijat Masood, Azmatullah Omarzai