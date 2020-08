Malmohus Cricket Club vs Malmo Kings Cricket Club, Dream11 Prediction: Best picks for MCC vs MKCC today in ECS T10 Malmo

Dream11 Prediction: Malmohus Cricket Club vs Malmo Kings Cricket Club - ECS T10 Malmo

MCC vs MKCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Malmohus Cricket Club vs Evergreen Cricket Club in ECS T10 Malmo match today, August 4.

Malmohus Cricket Club vs Malmo Kings Cricket Club (MCC vs MKCC) Dream11

Wicketkeeper – R Ashraf

Batsmen – J Mushtaq, Z Sahak, D Malhotra

Allrounders – Z Muzaffar, A Shirzad, S Nord

Bowlers – F Muneer, N Madhavan, A Rajput, S Sahak

MCC vs MKCC My Dream11 Team

R Ashraf, J Mushtaq, Z Sahak, D Malhotra, Z Muzaffar, A Shirzad, S Nord, F Muneer, N Madhavan, A Rajput, S Sahak

MCC vs MKCC Probable Playing11

Malmohus Cricket Club: Dheeraj Malhotra, Sandeep Pattanaik, Rizwan Ashraf, Ankit Gupta, Usman Safi, Vishrut Krashak, Sheron Nord, Sachin Khaimar, Ashish Rajput, Faraz Muneer, Narender Madhavan.

Malmo Kings Cricket Club: Pasal Mohammad, Jahandad Mushtaq, Zahidullah Sahak, Akramuddin Shirzad, Mohammad Tariq Safi, Shahid Aslam, Bilal Shirzad, Maiwand Yosefzai, Zain Muzaffar, Sedik Sahak, Chaudhary Tahir Hussain.