Malmo CC vs Karlskronazalmi CC Dream11 Prediction: Best picks for MAL vs KACC in ECS T10- Malmo 2020

Dream11 Prediction: Malmo CC vs Karlskronazalmi CC - ECS T10- KACCmo 2020

Wicketkeeper – A Sudais

Batsmen – S Karamat, S Sharma, R Reddy

Allrounders – H Rafiq, N Mathur, S Rahman

Bowlers – S Ishaq, Z Rahman, R Sharma, H Zaigham

MAL vs KACC My Dream11 Team

A Sudais, S Karamat, S Sharma, R Reddy, H Rafiq, N Mathur, S Rahman, Q Anwar, A Manan, S Singh

MAL vs KACC Probable Playing11

Malmo CC: A Sudais (WK), Bilal Zaigham, Hammad Rafiq, Nikhil Mathur, Saad Mohammad, Tarequllah Arab, Husain Cheema, Saqlain Karamat, Qaiser Munir, Harris Aziz, Rajan Sharma

Karlskronazalmi CC: Nasirali Kovuru (WK), Muhammad Tarar, Muhammad Ayaz Hussain, Rama Mohan Reddy, Farhad Zamani, Sher Rahman, MohsinUllah Safi, Arifullah Khawari, Mohammad Wakas, Shahbaz Ishaq, Zia Rahman