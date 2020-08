Liege CC vs Ostend CC Dream11 Prediction: Best picks for LCC vs OCC in ECS T10-Belgium 2020

Dream11 Prediction: Liege CC vs Ostend CC - ECS T10-Belgium 2020

OCC vs LCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Liege CC vs Ostend CC in ECS T10-Belgium 2020 match today, August 15.

Liege CC vs Ostend CC (OCC vs LCC) Dream11

Wicketkeeper – T Ghuman

Batsmen – A Raza, O Rahimi, U Butt

Allrounders – A Rehman, A Razaaq, F Mahmood, S Sheikh

Bowlers – A Nadeem, B anton, S Mohammad

OCC vs LCC My Dream11 Team

T Ghuman, A Raza, O Rahimi, U Butt, A Rehman, A Razaaq, F Mahmood, S Sheikh, A Nadeem, B anton, S Mohammad

OCC vs LCC Probable Playing11

Liege CC: anzafar Ghuman, Umair Rafi Butt, Ali Raza, Majid Mahmood, Hamza Minhas, Adnan Razzaq, Ali Hassan Ghuman, Furkaan Ullah Hussain Khail, Asif Khan, Aamir Nadeem, Banujan Anton Sanjeeva.

Ostend CC: Shafaqat Muhammad, Zaman Farooq, Omid Rahimi, Jahanzeb Gul Rehman, Mohinder Deepak Balli, Faisal Khaliq, Faisal Mahmood, Abdul Rehman Butt, Shahid Muhammad, Sheraz Sheikh, Noorullah Sidiqi.