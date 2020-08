Karlskrona CC vs Ariana CC Dream11 Prediction: Best picks for KCC vs ACC in ECS T10- Malmo 2020

Dream11 Prediction: Karlskrona CC vs Ariana CC - ECS T10- Malmo 2020

KCC vs ACC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Karlskrona CC vs Ariana CC in ECS T10-Malmo 2020 match today, August 7.

Karlskrona CC vs Ariana CC (KCC vs ACC) Dream11

Wicketkeeper – N Sultan.

Batsmen – F Swaroop, S Sharma, B Ahmed.

Allrounders – S Sidhanti, H Arabzai, S Mallidi, M Atif.

Bowlers – D Appaji, S Teja, A Khan.

KCC vs ACC My Dream11 Team

N Sultan., F Swaroop, S Sharma, B Ahmed., S Sidhanti, H Arabzai, S Mallidi, M Atif., Q Anwar, A Manan, S Singh

KCC vs ACC Probable Playing11

Karlskrona CC: Sameer Sidhanti, Sanjeev Sharma, Raghu Gundra, Sandeep Mallidi, Ganesh Swaroop, Avinash Singh, Dattu Appaji, Vivek Gudipati, Sai Teja Pennada, Gopi Krishna, Baboo Duggal.

Ariana CC: Mahmood Babar, Aryan Sarweai, Bashir Ahmed, Nusratullah Sultan, Hamed Arabzai, Zaki Pashtoon, Saifullah Ammerkhil, Zamin Zazai, Ahmed Zadran, Dawood Shirzad, Absar Khan.