Helmand Province vs Balkh Province Dream11 Prediction: Best picks for HMD vs BKH in Afghan One-Day Cup 2020
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Helmand Province vs Balkh Province
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Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction: Helmand Province vs Balkh Province - Afghan One-Day Cup 2020
HMD vs BKH Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Helmand Province vs Balkh Province in Afghan One-Day Cup 2020 match today, August 17.
Helmand Province vs Balkh Province (HMD vs BKH) Dream11
Wicketkeeper – Qudratullah
Batsmen – Zafar Khan, Sharifullah, A Razaq
Allrounders – A Matani, A Mazari, R Sahak, A Zia
Bowlers – D Dotani, N Zabuli, Kamil Kakar
HMD vs BKH My Dream11 Team
Qudratullah, Zafar Khan, Sharifullah, A Razaq, A Matani, A Mazari, R Sahak, A Zia, D Dotani, N Zabuli, Kamil Kakar
HMD vs BKH Probable Playing11
Helmand Province: N Ahamd, Sharifullah, Qudratullah, M Kabir, R Sahak, A Nafi, D Dotani (c), A Zia, A Bari, A Mohammadi, N Zabuli
Balkh Province: A Malik, F Zakhail, Zafar Khan, A Matani (c), R Afghan, A Razaq, M Wasim (wk), Jamshid, A Mazari, M Halim, Kamel Kakar