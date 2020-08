Evergreen Cricket Club vs Helsingborg Royals Sports Club, Dream11 Prediction: Best picks for ECC vs HSC in ECS T10 Malmo

Dream11 Prediction: Evergreen Cricket Club vs Helsingborg Royals Sports Club - ECS T10 Malmo

ECC vs HSC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Evergreen Cricket Club vs Karlskrona Cricket Club in ECS T10 Malmo match today, August 4.

Evergreen Cricket Club vs Helsingborg Royals Sports Club (ECC vs HSC) Dream11

Wicketkeeper – N Mohammad

Batsmen – A Panda, P Pramod, S Latif

Allrounders – P Behera, S Shetty, I Mian, A Kalyal

Bowlers – K Zaini, U Nawaz, S Kohri

ECC vs HSC My Dream11 Team

N Mohammad, A Panda, P Pramod, S Latif, P Behera, S Shetty, I Mian, A Kalyal, K Zaini, U Nawaz, S Kohri

ECC vs HSC Probable Playing11

Evergreen Cricket Club– Ahmer Ali, Irfan Mian, Nazar Mohammad, Umar Nawaz, Aftab Mohammad, Asif Kalyal, Zahid Kaini, Tauqeer Ahmed, Saqib Latif, Raees Ahmed, Mehraan Khan.

Helsingborg Royals Sports Club – Abinash Panda, Satish Kunjir, Sahil Rathod, Madan Prabhu Raman, Phani Pramod Kampella, Sachin Shetty, Pramod Chandrasekaraiah, Rohit Saproo, Prasanjit Behera, Sadashiv Gour, Arulpraksh Madhu.