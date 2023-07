England vs Pakistan, 2nd Test Dream11 Prediction: Best picks for ENG vs PAK match in Southampton

England vs Pakistan - 2nd Test match

Wicketkeeper – Jos Buttler

Batsmen – Babar Azam, Joe Root, R.Burns, S.Masood

Allrounders – Chris Woakes, S.Khan

J.Butler, J.Root, R.Burns, S.Masood, B.Azam, C.Woakes, S.Khan, J.Archer, S.Broad, M.Abbas, Y.Shah

ENG vs PAK Probable Playing11

England: R.Burns, D.Sibley, J.Root, Zak Crawley, O.Pope, J.Buttler, C.Woakes, J.Archer, S.Broad, J.Anderson, D.Bess

Pakistan: S.Masood, Abid Ali, Azhar Ali, B.Azam, A.Shafiq, M.Rizwan, S.Khan, Y.Shah, S.Afridi, M.Abbas, W. Riaz / N.Shah

