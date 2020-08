England vs Ireland, 3rd ODI Dream11 Prediction: Best picks for ENG vs IRE match in Southampton

Dream11 Prediction: England vs Ireland - 3rd ODI match

ENG vs IRE Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for England vs Ireland in 3rd ODI match on August 4.

England vs Ireland (ENG vs IRE) Dream11

Wicketkeeper – Jonny Bairstow, Sam Billings

Batsmen – Jason Roy, Kevin O’Brien, Eoin Morgan, Andrew Balbirnie

Allrounders – Moeen Ali, Curtis Campher

Bowlers – Adil Rashid, David Willey, Joshua Little

ENG vs IRE My Dream11 Team

Jonny Bairstow [VC], Sam Billings, Jason Roy, Kevin O’Brien, Eoin Morgan, Andrew Balbirnie, Moeen Ali, Curtis Campher [C], Adil Rashid, David Willey, Joshua Little

ENG vs IRE Probable Playing11

England: Jason Roy, Jonny Bairstow, James Vince/Liam Livingstone, Eoin Morgan (C), Sam Billings (WK), Tom Banton, Moeen Ali, David Willey, Tom Curran, Adil Rashid, Saqib Mahmood

Ireland: Paul Stirling, Gareth Delany/William Porterfield, Andrew Balbirnie (c), Kevin O’Brien, Lorcan Tucker (wk), Harry Tector, Simi Singh, Andy McBrine, Joshua Little, Craig Young

Check Dream11 Prediction / ENG Dream11 Team / England Dream11 Team / IRE Dream11 Team / Ireland Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.