Central Smashers vs Western Warriors Dream11 Prediction: Best picks for CS vs WW in Malaysian T10 Bash

Dream11 Prediction: Central Smashers vs Western Warriors - Malaysian T10 Bash

CS vs WW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Central Smashers vs Western Warriors in Malaysian T10 Bash match today, August 7.

Central Smashers vs Western Warriors (CS vs WW) Dream11

Wicketkeeper – ShWWiq Sharif

Batsmen – Rohit Vyas, Ahmad Faiz Mohammed Noor, Anwar Arudin

Allrounders – Sharvin Muniandy, Aaryan Amin Premj (C), Amir Khan Malik (VC), Mohsan Idrees

Bowlers – Dhivendran Mogan, Sharveen Surendran, Pavandeep Singh

CS vs WW My Dream11 Team

ShWWiq Sharif, Rohit Vyas, Ahmad Faiz Mohammed Noor, Anwar Arudin, Sharvin Muniandy, Aaryan Amin Premj (C), Amir Khan Malik (VC), Mohsan Idrees, Q Anwar, A Manan, S Singh

CS vs WW Probable Playing11

Central Smashers: Ahmad Faiz Mohammed Noor (C), Anwar Arudin, Norwira Zazmie, Mohsan Idrees, Amir Khan Malik, Ammar Zuhdi Hazalan, Shankar Sathish, Pavandeep Singh, Suharril Fetri Shuib, Sumanth Kadri Suuvarna, Rizwan Haider.

Western Warriors: Fitri Sham (C), Aslam Khan Malik, Rohit Vyas, Faiz Nasir, Dhivendran Mogan, Shafiq Sharif, Sharvin Muniandy, Sharveen Surendran, Raj Kumar Rajendran/Aaryan Amin Premj, Hakim Harisan, Arief Yusof.