BSV Britannia vs RC Dresden Dream11 Prediction: Best picks for BSVB vs RCD in ECS T10-Dresden 2020

Dream11 Prediction: BSV Britannia vs RC Dresden - ECS T10-Dresden 2020

BSVB vs RCD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for BSV Britannia vs RC Dresden in ECS T10-Dresden 2020 match today, August 13.

BSV Britannia vs RC Dresden (BSVB vs RCD) Dream11

Wicketkeeper – M Khan Yousefzai

Batsmen – F Khan, H Thakur, V Nandkumar Chakankar

Allrounders – S Kamboj, H Bhardwaj, R Singh, W Virk

Bowlers – R Grover, K Chandnani, G Lohia

BSVB vs RCD My Dream11 Team

M Khan Yousefzai, F Khan, H Thakur, V Nandkumar Chakankar, S Kamboj, H Bhardwaj, R Singh, W Virk, R Grover, K Chandnani, G Lohia

BSVB vs RCD Probable Playing11

BSV Britannia: Gaurav Lohia, Mohit Negi, Nadjibullah Yasser, Rohit Singh, Vijay Lakshmanan, Waqas Virk, Zamir Haider, Faisal Khan, Waleed Ahmed, Hitesh Thakur, Sanish Goyal.

RC Dresden: Vivek Nandkumar, Sandeep Kamboj, Mohammad Nizamul Islam, Syed Waqas Hussain, Mustafa Khan Yousefzai, Sivaraman Subramaniam, Belal Zadran, Rahul Grover, Shahrukh Khan, Himanshu Bhardwaj, Kapil Chandnani.