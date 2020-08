Bengal Tigers CC vs Helsinki CC Dream11 Prediction: Best picks for BTC vs HCC in Finnish Premier League - T20

Dream11 Prediction: Bengal Tigers CC vs Helsinki CC - Finnish Premier League

BTC vs HCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Bengal Tigers CC vs Helsinki CC in Finnish Premier League match today, August 5.

Bengal Tigers CC vs Helsinki CC (BTC vs HCC) Dream11

Wicketkeeper – Aniketh Pushthay

Batsmen – Khalid Rahman Mangal, Faheem Nellancheri, Mehran Amin

Allrounders – G A Butt, Abdul Ahad Qureshi, Nurul Huda, Belayet Khan

Bowlers – Adnan Syed, Tonmoy Saha, Rony Sardar

BTC vs HCC My Dream11 Team

Aniketh Pushthay, Khalid Rahman Mangal, Faheem Nellancheri, Mehran Amin, G A Butt, Abdul Ahad Qureshi, Nurul Huda, Belayet Khan, Adnan Syed, Tonmoy Saha, Rony Sardar

BTC vs HCC Probable Playing11

Bengal Tigers CC: Muhammad Imrul Abedin, Shahed Alam, Amid Raja-Bangshi, Belayat Khan, Tonmoy Saha, Mehran Amin, Nurul Huda, Habib Al Amin, Rony Sardar, Saiful Islam, Mohammad Asaduzzaman.

Helsinki CC: Ghulam Abbas Butt, Khalid Rahman Mangal, Zahidullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Aniketh Pushthay, Affan Bin Zafar, Faheem Nellancheri, Zakiullah Kamal, Maneesh Chauhan, Adnan Syed, Amrik Bhatia.

