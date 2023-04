'घाटा हो या मुनाफा, Elon Musk ने जो कहा वो कर दिया,' ब्लू टिक गया तो Twitter यूजर्स की निकली आह

अब एलन मस्क ने पैसे दो, ब्लू टिक लो पॉलिसी लागू कर दी है. पहले देश के चर्चित चेहरों, सितारों, नेताओं, पत्रकारों और उद्योग जगत के लोगों को ब्लू टिक दिया जाता था. यह फ्री था. एलन मस्क ने अपना आधिपत्य जमाते ही कहा था कि वह इस फैसले को पलटने वाले हैं. अब पेड यूजर्स को ही ब्लू टिक मिलेगा.

First time in Twitter History



Celebrities without Blue tick 😊 pic.twitter.com/NmrmKVrQEd